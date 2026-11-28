बहादुरगढ़ के करन छिल्लर का कमाल, 600 दिन की मेहनत से पाई गूगल की इंटर्नशिप
बहादुरगढ़ के 20 साल के करन छिल्लर ने 600 दिन की कोडिंग प्रैक्टिस के दम पर गूगल एसआरई इंटर्नशिप हासिल की। पुराने कंप्यूटर से गूगल तक की उनकी कहानी पढ़िए।
कोडिंग कॉन्टेस्ट चल रहा था। कमरे में टीचर बैठे थे। तभी करन छिल्लर का फोन बजा। वे बाहर गए और कुछ मिनट बाद लौटे। फिर टीचरों से बोले, "सर, गूगल में हो गया।" उस कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर तालियां बजीं। हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले 20 साल के करन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में तीसरे साल के छात्र हैं। यह संस्थान ऋषिहुड यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। अब वे गूगल में साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग यानी एसआरई इंटर्न के तौर पर काम शुरू करने जा रहे हैं।
पुराने कंप्यूटर से शुरू हुआ सफर
इंडिया टुडे की रिपोर्ट की मानें तो करन के घर में विंडोज 7 वाला एक पुराना डेस्कटॉप था। उस पर इंटरनेट नहीं था। बचपन में वे घंटों उसी से खेलते रहते। कीबोर्ड के शॉर्टकट खोजते और हर फीचर को आजमाते। उन्हें तब पता नहीं था कि यही जिज्ञासा एक दिन उन्हें गूगल तक ले जाएगी।
स्कूल और जेईई की तैयारी आसान नहीं रही। न्यूटन स्कूल में दाखिला लिया तो एक नई मुश्किल सामने आई। कई साथी पहले से प्रोग्रामिंग जानते थे। कुछ तो सालों से कोडिंग कर रहे थे। करन अभी बुनियाद सीख रहे थे। यह फासला उन्हें चुभा। उन्होंने ठान लिया कि ज्यादा मेहनत करनी है। उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पर काम शुरू किया। हर दिन कोडिंग के सवाल हल करना उनकी आदत बन गया। यह सिलसिला 600 दिन से भी ज्यादा चला।
एक कॉन्टेस्ट जो मोड़ बन गया
मार्च के आसपास करन ने गूगल के बिग कोड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। उनके लिए यह बस एक और प्रतियोगिता थी। वे दूसरे राउंड तक पहुंचे और अच्छी रैंक भी आई। उन्होंने इसे रिज्यूमे में जोड़ा और बात भूल गए। जून में अचानक बिग कोड टीम का ईमेल आया। प्रदर्शन के आधार पर उन्हें सीधे इंटरव्यू के लिए चुन लिया गया था। अलग से आवेदन भी नहीं करना पड़ा। चयन में दो तकनीकी इंटरव्यू हुए। दोनों डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पर थे। इसके बाद 15 मिनट का एक राउंड हुआ। इसमें एआई की मदद से सवाल हल करना और तकनीकी तर्क समझाना था।
करन बताते हैं कि आखिरी दौर में वे घबराए नहीं थे। उन्हें करीब 90 फीसदी भरोसा था कि काम बन जाएगा। इंटरव्यू से पहले वाले हफ्ते में उन्होंने ज्यादा तैयारी भी नहीं की। उनका मानना था कि पिछले दो साल की मेहनत ही काम आएगी।
सिर्फ कोड लिखना काफी नहीं
इंटरव्यू में करन को एक बात साफ समझ आई। सवाल हल करना ही काफी नहीं है। हल करने का तरीका बोलकर समझाना भी पड़ता है। पहले अपना नजरिया बताना होता है। उसके बाद कोड लिखने का मौका मिलता है। उनके हिसाब से सफलता में 70 फीसदी हिस्सा तकनीकी ज्ञान का है। बाकी 30 फीसदी बातचीत और सोच समझाने का है। तैयारी के दौरान उन्होंने एआई टूल्स की भी मदद ली। इनसे गूगल की चयन प्रक्रिया और पुराने उम्मीदवारों के अनुभव समझने में आसानी हुई।
माता-पिता को बाद में बताया
करन ने इंटरव्यू की बात घर पर नहीं बताई थी। वे नहीं चाहते थे कि नतीजा उलटा आए तो घरवालों की उम्मीदें टूटें। जब चयन हुआ तो मां खुशी से फूली नहीं समाईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। पिता का रिएक्शन थोड़ा संभला हुआ था। उन्होंने बधाई दी और कहा कि पढ़ाई जारी रखो। करन के पिता दिल्ली परिवहन निगम में ड्राइवर हैं। मां गृहिणी हैं। बड़ी बहन फॉरेंसिक साइंस में एमएससी कर रही हैं। करन कहते हैं कि माता-पिता को खुश देखना ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। राह में नाकामी भी मिली। माइक्रोसॉफ्ट और स्ट्राइप जैसी कंपनियों में उन्होंने अर्जी दी थी। वहां उनका रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। उनके मुताबिक ऑफ कैंपस छात्रों के लिए पहला इंटरव्यू कॉल मिलना ही सबसे कठिन होता है।
करन की सलाह सीधी है। अपनी खास जगह जल्दी खोजें। कंप्यूटर साइंस में कई क्षेत्र हैं और सब में माहिर होना मुमकिन नहीं। पहले साल अलग-अलग चीजें आजमाएं। जो पसंद आए उसमें पूरा जोर लगा दें। अच्छे दोस्त और मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक भी बनाएं। सबसे जरूरी है बात करने का हुनर सुधारना। उनके शब्दों में कोड लिख लेना काफी नहीं है। इंटरव्यू लेने वाले को समझा न पाए तो नतीजा नहीं मिलता। पढ़ाई से बाहर करन को बास्केटबॉल पसंद है। उन्हें कमरे में बैठे रहना भी नहीं भाता। फुर्सत मिलते ही नीचे उतरते हैं और किसी दोस्त के साथ वक्त बिताते हैं। आगे का लक्ष्य साफ है। अच्छी कंपनियों में काम करना और सीखते रहना। और सबसे बढ़कर माता-पिता को गर्व महसूस कराना।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव