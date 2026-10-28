अब ज्योतिष,वास्तुशास्त्र में करें स्नातक ऑनर्स, बीटेक 10 हजार तो बीबीए 15 हजार रुपये महंगा
ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में छात्र अब चार वर्षीय स्नातक ऑनर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं, कैम्पस से बीटेक, बीबीए और बीकॉम की पढ़ाई करना अब महंगा होगा। पीएचडी कोर्सवर्क में शोधार्थियों को अब ‘’एआई इन रिसर्च’’ की भी पढ़ाई करनी होगी।
ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में छात्र अब चार वर्षीय स्नातक ऑनर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं, कैम्पस से बीटेक, बीबीए और बीकॉम की पढ़ाई करना अब महंगा होगा। पीएचडी कोर्सवर्क में शोधार्थियों को अब ‘’एआई इन रिसर्च’’ की भी पढ़ाई करनी होगी। यह फैसला छत्रपति शाहू जी महाराज विवि (सीएसजेएमयू) की एकेडमिक काउंसिल में लिया गया। बैठक में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत, विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना में संशोधन, पीएचडी कार्यक्रमों के शैक्षणिक प्रावधान,प्रवेश प्रक्रिया व शोध कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
सीएसजेएमयू के सेंटर फॉर एकेडमिक में कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में मंगलवार को एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई। जिसमें दीनदयाल शोध केंद्र में ज्योतिषशास्त्र और वास्तुशास्त्र में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई। ये दोनों कोर्स सत्र 2027-28 से शुरू होंगे। इनके नाम बैचलर ऑफ आर्ट्स (शास्त्री) वास्तुशास्त्र और बैचलर ऑफ आर्ट्स (शास्त्री) ज्योतिषशास्त्र होगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम में 30 सीटें होंगी और शुल्क 26,200 रुपये प्रति वर्ष रखा गया है। इसी केंद्र के तहत गीता ज्ञान संस्थान, कुरुक्षेत्र की मदद से श्रीमद्भगवद्गीता पर एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और एक सेमेस्टर का गीता सार प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी अगले सत्र से शुरू होगा। स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के तहत बीएससी-एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स में छात्रों के लिए सांख्यिकी और पर्यावरण विज्ञान को अतिरिक्त विषयों के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई।वहीं, अब शोधार्थियों को कोर्सवर्क में एक क्रेडिट का ‘एआई इन रिसर्च’ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिसर्च) कोर्स पढ़ना होगा।
बैठक में सीडीसी निदेशक प्रो. राजेश कुमार द्विवेदी, डीन प्रशासन प्रो. नीरज कुमार सिंह, रजिस्ट्रार राकेश कुमार मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार, प्रो. वृष्टि मित्रा, डॉ. मोहित कुमार आदि रहे।
बीटेक 10 हजार तो बीबीए 15 हजार रुपये महंगा
स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तहत बीटेक के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और मैटेरियल्स साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का शिक्षण शुल्क अगले सत्र से 10 हजार रुपये महंगा होगा। बीडेस की फीस 50,000 रुपये से अगले सत्र में 60,000 हो जाएगी। वहीं, बीबीए पाठ्यक्रम की फीस 60,000 रुपये से (बैचलर ऑफ डिजाइन) बढ़कर अगले सत्र में 75,000 रुपये होगी। बीकॉम ऑनर्स की फीस अगले सत्र में 65,000 हो जाएगी। बीएससी-एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स में सीट 150 से बढ़ाकर 180 हो जाएगी।
डायबिटीज व कॉरपोरेट से जुड़े होंगे योग के दो नए कोर्स
विवि के शारीरिक शिक्षा विभाग की ओर से योग आधारित दो कौशल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम नए सत्र से शुरू होंगे। इसमें ‘योगा फॉर डायबिटीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट’ और ‘योगा फॉर कॉरपोरेट सेक्टर’ शामिल हैं। दोनों पाठ्यक्रमों की प्रस्तावित अवधि तीन-तीन माह की होगी और शुल्क पांच हजार रुपये होगा। पहले कोर्स में डायबिटीज की रोकथाम और प्रबंधन से संबंधित योगाभ्यास की जानकारी दी जाएगी। दूसरे में कॉरपोरेट क्षेत्र की आवश्यकताओं पर ध्यान होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी