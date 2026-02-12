Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University : बीआरएबीयू में छात्राओं को नहीं देनी होगी फीस, स्नातक और पीजी की पढ़ाई फ्री
बाबासाहेब भीवराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फपुर ( बीआरएबीयू ) में छात्राओं की फीस माफ कर दी गई है। विवि प्रशासन की ओर से बुधवार की देर शाम इसकी अधिसूचना जारी की गई है। विवि प्रशासन ने यह फैसला राज्य सरकार के वर्ष 2015 में लिए गए संकल्प के निर्देश के आलोक में लिया है।छात्राओं के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजति के छात्रों को भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के संकल्प के आधार पर यह फैसला लिया गया है। बीआरएबीयू में स्नातक की पढ़ाई करने में लगभग 20 हजार और पीजी की पढ़ाई करने में पांच से छह हजार रुपये फीस देनी पड़ती है। विवि का यह फैसला सिर्फ सामान्य पाठ्यक्रम के लिए है, वोकेशनल कोर्स में यह लागू नहीं होगा।
बीआरएबीयू से कॉपी जांच के भुगतान की फाइलें गायब
बीआरएबीयू से कॉपी जांच के भुगतान की फाइलें गायब हो गई हैं। इन फाइलों में शिक्षकों का लाखों का बिल है, जिसका भुगतान होना बाकी है। स्नातक और पीजी परीक्षा की कॉपियों की जांच के बाद शिक्षकों ने अपना बिल जमा किया था।
सूत्रों का कहना है कि जिस कर्मचारी को यह बिल दिया गया था, उसने कहा है कि उसके पास कोई फाइल नहीं है। अकाउंट शाखा का कहना है कि फाइल उसी कर्मचारी को दी गई है। रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा ने बताया कि दोषी को चिन्हित कर कार्रवाई की जायेगी। सूत्रों ने बताया कि शिक्षकों के बिल भुगतान की फाइल के अलावा पेंशन की भी कई फाइलें नहीं मिल रहीं हैं। इस बारे में विवि के वरिष्ठ अधिकरियों को जानकारी दे दी गई है। उधर, कॉपी मूल्यांकन का बिल भुगतान नहीं होने से कई शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षकों ने बताया कि पिछले दिनों भुगतान के लिए विवि प्रशासन को लिखा भी गया था, लेकिन अबतक भुगतान नहीं हुआ है। विवि प्रशासन ने दिसंबर में संबद्ध कॉलेज के शिक्षकों के बकाये बिल का भुगतान किया, लेकिन अंगीभूत कॉलेज के शिक्षकों का भुगतान बकाया है। सूत्रों ने बताया कि जिन लोगों की पेंशन की फाइल नहीं मिल रही है, उन्हें अनुमान पर राशि दी जा रही है।
