BA LLB : डीडीयू ने बांट दिया पांच दिन बाद होने वाला पर्चा, परीक्षा निरस्त
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान एक बार फिर चूक का मामला सामने आया है। बुधवार को बीए एलएलबी 10वें सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान 11 मई को होने वाली परीक्षा का पर्चा बांट दिया गया।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान एक बार फिर चूक का मामला सामने आया है। बुधवार को बीए एलएलबी 10वें सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान 11 मई को होने वाली परीक्षा का पर्चा बांट दिया गया। मामले की जानकारी होने के बाद आनन-फानन पेपर वापस ले लिया गया और बुधवार की परीक्षा निरस्त कर दी गई। साथ ही 11 मई को होने वाली परीक्षा का पेपर अब नए सिरे से तैयार करने के निर्देश लॉ विभाग को दिए गए हैं। मामले में कहा और कैसे चूक हुई है, इसकी जांच विवि प्रशासन ने कराने का फैसला लिया है।
पांच वर्षीय बीए एलएलबी की पढ़ाई विवि के साथ छह और कॉलेजों में होती है। परीक्षा के लिए डीडीयू के अलावा सेंट एंड्रयूज कॉलेज और नेशनल पीजी कॉलेज, बड़हलगंज को केंद्र बनाया गया है। बुधवार को दोपहर दो से पांच बजे की पाली में 10वें सेमेस्टर के पेपर इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ (कोड- बीएएल 760) की परीक्षा थी। परीक्षा के दौरान केंद्रों पर प्रश्नपत्र लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशंस (कोड- बीएएल 762) बांट दिया गया।
छात्रों ने पन्ना पलटा तो अंदर भी बीएएल-762 से संबंधित सवाल पूछे गए थे। जबकि, कोड बीएएल-762 की परीक्षा 11 मई को तय है।
छात्रों ने इसकी सूचना जैसे ही दी, वैसे ही कक्ष निरीक्षकों ने पेपर वापस ले लिया। इसके बाद इसकी सूचना अन्य केंद्रों को दी गई। बताया जा रहा है कि बुधवार को होने वाली परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्र किसी भी केंद्र पर नहीं थे। ऐसे में बुधवार की परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया गया। अब एक से दो दिनों के अंदर इस परीक्षा की नई तिथि जारी की जाएगी।
400 छात्र हुए परेशान
पर्चा बदल जाने से करीब 400 से अधिक छात्र परेशान हुए हैं। बताया जा रहा है कि पेपर मॉडरेशन के दौरान कैच नंबर और विषय का मिलान होता है। परीक्षा विभाग मिलान के बाद पैकिंग करता है। इसके बाद समय सारिणी से मिलान कर ही केंद्रों पर प्रश्नपत्र के बंडल खोले जाते हैं। बताया जा रहा है कि सभी बंडल के कवर पर कैच नंबर और विषय अलग था और अंदर प्रश्नपत्र अलग मिले। मॉडरेशन और दूसरी प्रिंटिंग के दौरान चूक की आशंका रहती है। विवि जांच करेगा कि चूक कैसे हुई ।
मामला बेहद गंभीर है। बुधवार को होने वाली परीक्षा निरस्त कर दी गई है। इस परीक्षा की तिथि बाद में जारी की जाएगी। 11 मई को होने वाली परीक्षा के प्रश्नपत्र नए सिरे से तैयार किए जाएंगे। इसे लेकर लॉ विभाग को निर्देश दिए गए हैं। अब देखने की बात यह है कि यह चूक कैसे हुई और किस स्तर पर। मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा।- प्रो. पूनम टंडन, कुलपति, डीडीयू
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
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