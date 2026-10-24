बीए पास छात्र का कमाल, बिना इंजीनियरिंग डिग्री के बनाई उड़ने वाली कार, कौन हैं रवि टम्टा

दिलचस्प बात यह है कि रवि टम्टा ने बिना किसी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के, केवल इंटरनेट और अपने दम पर एक इलेक्ट्रिक 'फ्लाइंग कार' का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। रवि के बनाए सिंगल-सीटर वाहन का नाम HAPIDA SKYNeX है।

कहते हैं कि अगर कुछ सीखने का जज्बा हो, तो कोई भी चुनौती राह रोक नहीं सकती। उत्तराखंड के रहने वाले रवि टम्टा की कहानी कुछ ऐसी है। उन्होंने अपनी मेहनत और सीखने की लगन से एक ऐसा काम किया है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है। दरअसल, उन्होंने उड़ने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाई है, जिसे लेकर उनकी खूब चर्चा हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि रवि टम्टा ने बिना किसी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के, केवल इंटरनेट और अपने दम पर एक इलेक्ट्रिक 'फ्लाइंग कार' का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। रवि के बनाए सिंगल-सीटर वाहन का नाम HAPIDA SKYNeX है। हालांकि उनकी राह इतनी आसान नहीं थी। चलिए आज हम आपको रवि टम्टा से मिलवाते हैं।

कौन हैं रवि टम्टा रवि उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम के पास स्थित कफलिखान गांव के रहने वाले हैं और उनका बचपन यहीं बीता। रवि ने अपने गांव के जूनियर हाईस्कूल से पढ़ाई की और बाद में नैनीताल कैंपस से बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) की डिग्री हासिल की। बता दें कि उनके पिता हरीश राम मैकेनिक हैं। घर में कोई बड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड न होने के बावजूद रवि ने हार नहीं मानी। बिना किसी लैब या महंगे मशीनों के उन्होंने इंटरनेट से ही सारी जानकारी जुटाई। सालों की टेस्टिंग के बाद इस मुकाम को हासिल किया। इस तरह उन्होंने फ्लाइंग कार का प्रोटोटाइप तैयार किया।

कहां से आया उड़ने वाली कार बनाने का आईडिया अब सवाल उठता है कि आखिर साधारण से बीए के छात्र के मन में फ्लाइंग कार का आईडिया कहां से आया। जैसा कि रवि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में पढे-बढ़े हैं। यहां जीवन कितना कठिन होता है, यह बात किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि यहां पहाड़ी रास्तों में सफर करना काफी मुश्किल होता है। खासकर, मेडिकल इमरजेंसी या अस्पताल पहुंचने के लिए लंबे और घुमावदार रास्तों का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी को खत्म करने के लिएरवि के मन में पर्सनल एयर मोबिलिटी (उड़ने वाले वाहन) का ख्याल आया था।

2015 में शुरू किया काम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रवि ने साल 2015 में इस सपने पर काम करना शुरू किया और अपनी कंपनी ' हापिडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड' के जरिए इस प्रोटोटाइप को जमीन पर उतारा। यह कार बिना किसी रनवे के वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (VTOL) करने में सक्षम है। इसमें ड्रोन की तरह कई इलेक्ट्रिक मोटर्स और प्रोपेलर्स का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोटोटाइप में हल्का फ्रेम, बैठने के लिए कॉकपिट और पारदर्शी कैनोपी दी गई है। यह बैटरी से चलने वाला वाहन है, जिसमें किसी एविएशन फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि, यह अभी शुरुआती चरण में है और इसे कमर्शियल तौर पर पैसेंजर ढोने में अभी वक्त लगेगा।

पहले भी बना चुके हैं कई मशीनें HAPIDA SKYNeX रवि का पहला आविष्कार नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने मोबाइल चार्ज करने वाले जूते, बिना देखने वाले लोगों के लिए स्मार्ट छड़ी, बांस चीरने वाली मशीन और आग बुझाने वाले मशीन भी बनाए हैं। रवि की कहानी यह बताती है कि सीखने की कोई तय सीमा नहीं होती। डिग्री किसी विषय की बुनियादी जानकारी देती है, जबकि इंटरनेट से सीखना और लगातार प्रयोग करना नए आईडिया को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है।