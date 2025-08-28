BA BEd व BSc BEd कोर्स बंद कर ITEP चलाना होगा, मान्यता के लिए NCTE सितंबर में खोलेगा पोर्टल

अगले शैक्षिक सत्र 2026-27 से आईटीईपी पाठ्यक्रम ही सभी बीएड कोर्स चला रहे कॉलेजों को चलाना होगा। अगले महीने सितंबर के मध्य में एनसीटीई के पोर्टल को खोला जाएगा और मान्यता की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अब चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीए-बीएड व बीएससी बीएड कोर्स नहीं चलाया जाएगा। अब इसकी जगह इंटीग्रेटेड टीचर एजूकेशन प्रोग्राम (आईटीईपी) शुरू किया जाएगा। नए पाठ्यक्रम की मान्यता की प्रक्रिया भी अगले महीने से शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की ओर से इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल बीएड कोर्स चला रहे सभी कॉलेजों को अब इन दोनों पाठ्यक्रमों की जगह नया आईटीईपी कोर्स शुरू करना होगा।

अगले शैक्षिक सत्र 2026-27 से आईटीईपी पाठ्यक्रम ही सभी बीएड कोर्स चला रहे कॉलेजों को चलाना होगा। अगले महीने सितंबर के मध्य में एनसीटीई के पोर्टल को खोला जाएगा और मान्यता की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संस्थानों को इस नए कोर्स को शुरू करने के लिए मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इंटरमीडिएट पास विद्यार्थी को इस चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थियों को इस नए कोर्स में शिक्षक-प्रशिक्षण से जुड़ी तमाम नई चीजें पढ़ाई जाएंगी और तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जाएगा। एनसीटीई की नार्दन रीजन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।