BA, BCom, या BSc के बाद क्या करें? कहां मिलेगी अच्छी नौकरी और करियर ऑप्शन
Career Options After Graduation: BA, B.Com या B.Sc के बाद करियर को लेकर उलझन में हैं? जानिए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध शानदार नौकरी के विकल्प, जो आपके सपनों को देंगे नई उड़ान।
Career After BA, B.Com and B.Sc: कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना हर छात्र के जीवन का एक अहम पड़ाव होता है। लेकिन ग्रेजुएशन पूरा होते ही सबसे बड़ा सवाल जो हर युवा के मन में आता है, वह यह है कि "अब आगे क्या?" चाहे आपने आर्ट्स (BA), कॉमर्स (B.Com) या साइंस (B.Sc) स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई पूरी की हो, आज के समय में करियर के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। अगर आप भी अपने करियर को लेकर किसी उलझन में हैं, तो आइए जानते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में किन क्षेत्रों में अपना शानदार करियर बना सकते हैं।
बीए (B.A.) के बाद करियर ऑप्शन
आर्ट्स से ग्रेजुएट करने वाले छात्रों के पास प्रशासनिक सेवाओं से लेकर मीडिया और कॉर्पोरेट सेक्टर में कई रास्ते हैं।
सरकारी नौकरियां: बीए ग्रेजुएट्स के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), एसएससी सीजीएल (SSC CGL) और राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) की परीक्षाएं बहुत पॉपुलर हैं। इनके जरिए आप आईएएस, आईपीएस या प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं।
हायर एजुकेशन और प्रोफेशन: आप एमबीए (MBA), एलएलबी (LLB) या पत्रकारिता का कोर्स कर सकते हैं। यदि टीचिंग में रुचि है, तो बी.एड (B.Ed) करके शिक्षक बनने का रास्ता भी खुला है।
बीकॉम (B.Com) के बाद करियर स्कोप
कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए फाइनेंस, अकाउंटिंग और बैंकिंग सेक्टर में अवसरों की कोई कमी नहीं है।
प्रोफेशनल कोर्सेज: बीकॉम के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA), कंपनी सेक्रेटरी (CS) या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) जैसे कोर्स सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं।
बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर: बैंक पीओ (SBI PO / IBPS PO) की परीक्षाएं देकर बैंकिंग सेक्टर में अधिकारी बन सकते हैं। इसके अलावा एमबीए इन फाइनेंस (MBA), डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग में भी बेहतरीन नौकरियां मिल रही हैं।
बीएससी (B.Sc) के बाद रास्ते
साइंस के छात्रों के लिए रिसर्च, आईटी और तकनीकी क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं:
हायर स्टडीज और रिसर्च: बीएससी के बाद एम.एससी (M.Sc) करके आप रिसर्च या कॉलेज प्रोफेसर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
आईटी और स्किल बेस्ड फील्ड: कंप्यूटर साइंस या आईटी से बीएससी करने वाले छात्र सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में शॉर्ट-टर्म सर्टिफिकेट कोर्स करके हाई-पेइंग जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इसरो (ISRO), रक्षा और हेल्थकेयर सेक्टर में भी अवसर उपलब्ध हैं।
सरकारी बनाम प्राइवेट सेक्टर: क्या चुनें?
यदि आप नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी एक बेहतरीन विकल्प है। वहीं, तेजी से प्रमोशन और बढ़िया सैलरी पैकेज के लिए प्राइवेट सेक्टर में स्किल-बेस्ड नौकरियां सबसे बेहतर मानी जाती हैं। सफलता पाने का सबसे बड़ा राज यह है कि आप अपनी पसंद के क्षेत्र का चुनाव करें और नए स्किल्स सीखने से कभी न पीछे हटें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
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