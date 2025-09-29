Azim Premji Scholarship 2025: अजीम प्रेमजी फाउंडेशन लड़कियों को दे रहा है 30 हजार की स्कॉलरशिप, जानें डॉक्यूमेंट लिस्ट

Azim Premji Scholarship 2025: लड़कियों के पास 30 हजार रुपये की स्कॉलरशिप पाने का सुनहरा मौका है। इस स्कॉलरशिप के लिए कल 30 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

Azim Premji Scholarship 2025: लड़कियों के पास 30 हजार रुपये की स्कॉलरशिप पाने का सुनहरा मौका है। अगर आप ग्रैजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही हैं तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आपको स्कॉलरशिप प्रदान करेगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से ग्रैजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही 2.5 लाख छात्राओं को सालाना 30 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।

इस स्कॉलरशिप के लिए कल 30 सितम्बर 2025 को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्राओं को अधिकारिक वेबसाइट azimpremjifoundation.org पर जाना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अंतिम दिन की परेशानियों से बचने के लिए समय रहते आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

शैक्षणिक सत्र 2025-26 से छात्राओं के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। इससे बालिकाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत पात्र छात्राओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए छात्रा का नियमित रूप से कक्षा 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण करना आवश्यक है। छात्रा ने भारत में कहीं भी किसी सरकारी या (मान्यता प्राप्त और प्रामाणिक) प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मान्यता प्राप्त अंडरग्रैजुएट डिग्री या डिप्लोमा कोर्स (2 से 5 वर्ष की अवधि) के रेगुलर छात्र के रूप में प्रथम वर्ष (शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए) में एडमिशन लिया हो।

आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट - 1. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

2. स्कैन किया हुआ सिग्नेचर

3. वैलिड फोटो आईडी कार्ड

4. बैंक पासबुक

5. कक्षा 10वीं की मार्कशीट

6. कक्षा 12वीं की मार्कशीट

Azim Premji Scholarship 2025 Direct Apply Online Link Azim Premji Scholarship 2025 : अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन कैसे करें- 1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट azimpremjifoundation.org पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर जाकर "What We Do" सेक्शन में जाकर 'Education' पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप से संबंधित जानकरी ओपन हो जाएगी।

4. इसके बाद आपको "Register" पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

5. इसके बाद आपको लॉग इन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।