ना IIT ना IIM, पुराने लैपटॉप से शुरू किया सफर; 19 साल के आयुष AI से हर माह कमा रहे 1 करोड़

हाल ही में Topmate के को-फाउंडर और CTO दिनेश सिंह ने linkedin पर एक पोस्ट शेयर की है। अपनी इस पोस्ट में उन्होंने बताया, आयुष न तो IIT से पढ़े हैं, न MIT से और न ही किसी अमीर परिवार से आते हैं। इसके बावजूद उन्होंने कम उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है।

ज्यातातर लोग मानते हैं कि करोड़ों की नौकरी के लिए अच्छे कॉलेज और बड़ी डिग्री से पढ़ाई करना बेहद जरूरी होता है। वो चाहे आईआईटी हो या आईआईएम। हालांकि 19 साल के आयुष सिंह की कहानी अलग है। उन्होंने ना तो आईआईटी से पढ़ाई की है और ना ही आईआईएम से, लेकिन हर महीने करीब 1 एक करोड़ रुपये की कमाई कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि कौन आयुष सिंह और क्या काम करते हैं।

दरअसल, हाल ही में Topmate के को-फाउंडर और CTO दिनेश सिंह ने linkedin पर एक पोस्ट शेयर की है। अपनी इस पोस्ट में उन्होंने बताया, आयुष न तो IIT से पढ़े हैं, न MIT से और न ही किसी अमीर परिवार से आते हैं। इसके बावजूद उन्होंने कम उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वो बताते हैं कि आयुष ने AI के प्रति अपने जुनून को एक सफल बिजनेस में बदल दिया, जो कथित तौर पर हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपये की कमाई कर रहे हैं।

13 साल की उम्र में शुरू किया AI सीखना आयुष सिंह ने कोरोना महामारी के दौरान, जब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, AI सीखना शुरू किया। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की। एक पुराने लैपटॉप और इंटरनेट पर उपलब्ध मुफ्त संसाधनों की मदद से उन्होंने मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सीखा। लगातार मेहनत के दम पर उन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी पहचान बना ली।

कम उम्र में मिले बड़े अवसर AI में कौशल हासिल करने के बाद आयुष को कई विदेशी स्टार्टअप्स के साथ काम करने का मौका मिला। दिनेश सिंह के अनुसार, जब आयुष 14 साल के थे, तब उनके बनाए एक एजुकेशनल कोर्स की MIT ने भी सार्वजनिक रूप से सराहना की थी। इसके बाद उन्होंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP), डेटा साइंस और MLOps जैसे क्षेत्रों में काम किया। आगे चलकर उन्होंने Antern नाम का स्टार्टअप शुरू किया, जिसका उद्देश्य छात्रों की मदद करना है। इसके अलेवा वो Second Brain Labs के सह-संस्थापक भी बने। कम उम्र में आयुष तकनीकी क्षेत्र में कई अलग-अलग भूमिकाओं में बड़ा काम कर रहा है और धीरे-धीरे खुद को एआई प्रोफेशनल और बिजनेसमैन के रूप में स्थापित कर रहा है।

क्यों चर्चा में हैं आयुष सिंह? आयुष सिंह की कहानी इसलिए लोगों का ध्यान खींच रही है क्योंकि उन्होंने यह साबित किया है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में सफल होने के लिए हमेशा बड़े संस्थान या ट्रेडिशनल करियर का रास्ता जरूरी नहीं होता। उनकी सफलता दिखाती है कि खुद से सीखने की इच्छा, लगातार मेहनत और व्यावहारिक अनुभव के दम पर भी AI जैसे उभरते क्षेत्रों में बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है।