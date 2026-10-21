आयुष पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, 26 अक्टूबर से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन
आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (AACCC) ने AIAPGET 2026 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। राउंड 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 अक्टूबर से शुरू होकर 1 नवंबर 2026 तक चलेंगे।
आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध और यूनानी जैसे आयुष पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्सेज में एडमिशन का इंतजार कर रहे डॉक्टरों और अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आई है। आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (AACCC) ने ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट (AIAPGET 2026) के तहत दाखिले का आधिकारिक काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। योग्य अभ्यर्थी आयुष मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल aaccc.gov.in पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए देश भर के सरकारी, सहायता प्राप्त, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय संस्थानों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आयुष पीजी सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा।
पहला राउंड का पूरा शेड्यूल
AACCC द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, पहले राउंड की प्रक्रिया इन तारीखों पर आयोजित की जाएगी।
सीट मैट्रिक्स वेरिफिकेशन: 24 से 25 अक्टूबर 2026
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व फीस भुगतान: 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 (दोपहर 2 बजे तक)
चॉइस फिलिंग व लॉकिंग: 27 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 (रात 11:55 बजे तक)
सीट आवंटन प्रक्रिया: 2 नवंबर 2026
राउंड 1 का रिजल्ट घोषित: 3 नवंबर 2026
आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग: 4 नवंबर से 13 नवंबर 2026
उम्मीदवारों के डेटा का वेरिफिकेशन: 14 नवंबर 2026
दूसरे और तीसरे राउंड की महत्वपूर्ण तारीखें
राउंड 2: दूसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान 16 से 19 नवंबर 2026 तक होगा। चॉइस लॉकिंग 17 से 19 नवंबर के बीच की जा सकेगी। इसका सीट आवंटन परिणाम 21 नवंबर को आएगा और अभ्यर्थियों को 22 से 26 नवंबर के बीच कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा।
राउंड 3: तीसरे राउंड का रजिस्ट्रेशन 1 से 3 दिसंबर 2026 तक चलेगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 5 दिसंबर को घोषित किया जाएगा, जबकि आवंटित कॉलेज में दाखिले के लिए 6 से 10 दिसंबर 2026 तक का समय मिलेगा।
स्ट्रे वैकेंसी राउंड
नियमित तीन राउंड पूरे होने के बाद यदि सीटें खाली रहती हैं, तो उनके लिए दो स्ट्रे वैकेंसी राउंड आयोजित किए जाएंगे। इससे उन योग्य उम्मीदवारों को अंतिम अवसर मिलेगा जिन्हें शुरुआती चरणों में सीट आवंटित नहीं हो सकी थी।
आवेदन करने का तरीका
योग्य उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल aaccc.gov.in पर जाना होगा। होमपेज पर "PG Counselling 2026" लिंक पर क्लिक करके अपना रोल नंबर व क्रेडेंशियल्स दर्ज करने होंगे। इसके बाद फॉर्म भरकर प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करें और अपनी पसंद के अनुसार कॉलेजों और विषयों का चयन कर लॉक कर दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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