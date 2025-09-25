AYUSH NEET UG Counselling 2025: आयुष राउंड 2 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट aaccc.gov.in पर जारी, Direct Link

AYUSH NEET UG 2025: आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो गया है। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट aaccc.gov.in पर जाना होगा।

AYUSH NEET UG 2025 Seat Allotment Result: आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (AACCC) ने आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिध्दा और होम्योपैथिक नेशनल एलिजिबिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (AYUSH NEET UG) 2025 के काउंसलिंग राउंड 2 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को जारी कर दिया है। अगर आप ने भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट aaccc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

AYUSH NEET UG 2025 Seat Allotment Result Direct Link ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, जिन स्टूडेंट्स को राउंड 2 सीट अलॉटमेंट किया गया है उन्हें 26 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 के बीच इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना होगा। कैंडिडेट को आयुष नीट यूजी राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तारीख डालकर लॉग इन करना पड़ेगा। काउंसलिंग कमेटी ने स्टूडेंट्स को उनके द्वारा चाॅइस फिलिंग के आधार पर सीट एलोकेशन किया है।

आयुष नीट यूजी 2025 राउंड 2 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट aaccc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक “यूजी काउंसलिंग” पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको करेंट ईवेंट सेक्शन में “Provisional Result for Round 2 of AACCC-UG Counselling A.Y.2025-26” लिंक पर क्लिक कीजिए।

4. अब आप अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और रैंक चेक कीजिए।

5. भविष्य के लिए रिजल्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए।