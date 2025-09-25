AYUSH NEET UG 2025: आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक

AYUSH NEET UG 2025: आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज 25 सितंबर 2025 को जारी जाएगा। उम्मीदवार रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट aaccc.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

AYUSH NEET UG 2025 Seat Allotment Result: आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (AACCC) की ओर से आज 25 सितंबर 2025 को आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिध्दा और होम्योपैथिक नेशनल एलिजिबिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (AYUSH NEET UG) 2025 के काउंसलिंग राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर आप ने भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट aaccc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, जिन स्टूडेंट्स को राउंड 2 सीट अलॉटमेंट किया गया है उन्हें 26 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 के बीच इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना होगा। कैंडिडेट को आयुष नीट यूजी राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तारीख डालकर लॉग इन करना पड़ेगा। काउंसलिंग कमेटी की ओर से स्टूडेंट्स को उनके द्वारा चाॅइस फिलिंग के आधार पर सीट एलोकेशन किया जाएगा।

आयुष नीट यूजी 2025 राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट aaccc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक “यूजी काउंसलिंग” पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको करेंट ईवेंट सेक्शन में “Provisional Result for Round 2 of AACCC-UG Counselling A.Y.2025-26” लिंक पर क्लिक कीजिए।

4. अब आप अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और रैंक चेक कीजिए।

5. भविष्य के लिए रिजल्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए।