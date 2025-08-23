AYUSH NEET Counselling 2025 dates : for BAMS BHMS BUMS BUHS BSMS Admission AYUSH NEET Registration Begins आयुष NEET यूजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू, BAMS, BUMS व BHMS समेत इन कोर्स में होंगे एडमिशन, अहम तिथियां, Career Hindi News - Hindustan
AYUSH NEET Counselling 2025 dates : for BAMS BHMS BUMS BUHS BSMS Admission AYUSH NEET Registration Begins

आयुष NEET यूजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू, BAMS, BUMS व BHMS समेत इन कोर्स में होंगे एडमिशन, अहम तिथियां

AYUSH NEET Counselling 2025 dates : नीट यूजी में कम मार्क्स के चलते जिन विद्यार्थियों को एमबीबीएस में दाखिला नहीं पा रहा है, वे आयुष काउंसलिंग में हिस्सा लेकर बीएएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीफॉर्मा आईटीआरए कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 23 Aug 2025 06:16 AM
AYUSH NEET UG 2025 Counselling: आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (एएसीसीसी) ने बीएएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीफॉर्मा आईटीआरए कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 22 अगस्त से शुरू कर दी है। नीट यूजी पास छात्र इन यूजी कोर्सेज (BAMS/BSMS/BUMS/BHMS/B.Pharm-ITRA) में दाखिले को लेकर होने वाली काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्य और इच्छुक स्टूडेंट्स एएसीसीसी ऑफिशियल वेबसाइट aaccc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नीट यूजी 2025 रैंक से उपरोक्त कोर्सेज की 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा सीटों, केंद्रीय संस्थान, सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थान, डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा।

आयुष नीट काउंसलिंग के पहले राउंड की पंजीयन प्रक्रिया 22 अगस्त से एक सितंबर तक चलेगी। 26 अगस्त से एक सितंबर के बीच विद्यार्थियों को आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी व सिद्धा कोर्सेज के कॉलेजों की च्वाइस को इच्छा अनुसार भरना होगा। उम्मीदवार च्वाइस 26 अगस्त को दोपहर दो बजे के बाद 11:55 रात तक च्वाइस लॉक कर पाएंगे। दो से तीन सितंबर के बीच सीट अलॉटमेंट चलेगा व चार सितंबर को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया जायेगा। कैंडिडेट्स को पांच से 12 सितंबर के बीच आवंटित कॉलेज में दस्तावेजों एवं फीस के साथ रिपोर्टिंग करनी होगी।

नीट यूजी में कम मार्क्स के चलते जिन विद्यार्थियों को एमबीबीएस में दाखिला नहीं पा रहा है, वे आयुष काउंसलिंग में हिस्सा लेकर बीएएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीफॉर्मा आईटीआरए कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। इससे वे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी व सिद्धा में अपना करियर बना सकते हैं।

आयुष नीट यूजी काउंसलिंग के तीन रेगुलर राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। यहां देखें अहम तिथियां-

आयुष काउंसलिंग 2025 तिथियां

राउंड 1

एएसीसीसी/एनसीआईएसएम/एनसीएच द्वारा संभावित सीट मैट्रिक्स का सत्यापन 20 अगस्त 2025 से 22 अगस्त 2025 तक

पंजीकरण और भुगतान 22 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 (दोपहर 2:00 बजे तक)

भुगतान की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 (शाम 5:00 बजे तक)

विकल्प भरने और लॉक करने की तिथि 26 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 (रात 11:55 बजे तक)

विंडो लॉक करने की तिथि 1 सितंबर 2025 (दोपहर 2:00 बजे से रात 11:55 बजे तक)

सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग तिथि - 02-सितंबर-2025 से 03-सितंबर-2025

परिणाम - 04-सितंबर-2025

आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग 05-सितंबर-2025 से 12-सितंबर-2025

शामिल हुए उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन 13-सितंबर-2025 से 14-सितंबर-2025

दूसरा राउंड

अस्थायी सीट मैट्रिक्स का सत्यापन 15-सितंबर-2025 से 16-सितंबर-2025

पंजीकरण और भुगतान 17-सितंबर-2025 से 22-सितंबर-2025 (दोपहर 2:00 बजे तक)

भुगतान की अंतिम तिथि 22-सितंबर-2025 (शाम 5:00 बजे तक)

विकल्प भरने और लॉक करने की तिथि 18-सितंबर-2025 से 22 सितंबर 2025 (रात 11:55 बजे तक)

विंडो लॉक करना 22 सितंबर 2025 (दोपहर 2:00 बजे से रात 11:55 बजे तक)

सीट आवंटन की प्रक्रिया 23 सितंबर 2025 से 24 सितंबर 2025 तक

परिणाम - 25 सितंबर 2025

आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग 26 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर 2025 तक

ज्वाइन किए गए उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन 4 अक्टूबर 2025 से 5 अक्टूबर 2025 तक

तीसरा राउंड

अस्थायी सीट मैट्रिक्स का सत्यापन 6 अक्टूबर 2025 से 7 अक्टूबर 2025 तक

पंजीकरण और भुगतान 10 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक (दोपहर 2:00 बजे तक) (दोपहर)

भुगतान की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2025 (शाम 5:00 बजे तक)

विकल्प भरने और लॉक करने की तिथि 11 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2025 (रात 11:55 बजे तक)

विंडो लॉक करने की तिथि 13 अक्टूबर 2025 (दोपहर 2:00 बजे से रात 11:55 बजे तक)

सीट आवंटन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025

परिणाम - 16 अक्टूबर 2025

आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग 17 अक्टूबर 2025 से 24 अक्टूबर 2025

ज्वाइन करने वाले उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन 25 अक्टूबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025

स्ट्रे वैकेंसी राउंड

सीट आवंटन की प्रक्रिया- 17 नवंबर, 2025

परिणाम - 18 नवंबर, 2025

आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग- 19 नवंबर, 2025 - 25 नवंबर, 2025

शामिल हुए उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन- 26 नवंबर, 2025 - 27 नवंबर, 2025

