AWES APS Vacancy : आर्मी स्कूल PRT, TGT व PGT भर्ती के लिए आवेदन की आज लास्ट डेट

AWES APS Vacancy : आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (AWES) की ओर से देश के आर्मी पब्लिक स्कूलों में निकाली गई पीजीटी, टीजीटी व पीआरटी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज 16 अगस्त अंतिम तिथि है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 09:22 AM
AWES APS Vacancy : आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (AWES) की ओर से देश के आर्मी पब्लिक स्कूलों में निकाली गई पीजीटी, टीजीटी व पीआरटी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज 16 अगस्त अंतिम तिथि है। जिन इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे AWES की आधिकारिक वेबसाइट awesindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कितनी वैकेंसी होंगी, यह फिलहाल अधिसूचना में नहीं बताया गया है। अगर किसी उम्मीदवार को अपने आवेदन में सुधार करना हो तो उसके लिए 22 से 24 अगस्त 2025 तक एप्लिकेशन करेक्शन विंडो खोली जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड 8 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 20 और 21 सितंबर को होगा, जबकि रिजल्ट 8 अक्टूबर 2025 के बाद घोषित किया जाएगा।

क्या है योग्यता?

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो AWES द्वारा घोषित PGT और TGT पदों के लिए उम्मीदवारों के पास NCERT से संबंधित विषय में दो वर्षीय इंटीग्रेटेड MA या M.Sc कोर्स होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ B.Ed या M.Ed डिग्री भी मान्य है। कंप्यूटर साइंस के पदों के लिए B.E/B.Tech (कंप्यूटर साइंस या आईटी), M.Sc. (कंप्यूटर साइंस), MCA या समकक्ष योग्यता आवश्यक मानी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

क्या है आयु सीमा?

आयु सीमा के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 40 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क के रूप में सभी वर्गों के उम्मीदवारों को 385 रुपये जमा करने होंगे। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के जरिए भरा जा सकता है।

