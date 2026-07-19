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AVNL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, AVNL में 1213 पदों पर निकलीं बंपर वैकेंसियां

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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AVNL Recruitment 2026:  AVNL कंपनी ने 1213 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें ITI और इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए जूनियर टेक्नीशियन और मैनेजर बनने का बेहतरीन मौका है।

AVNL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, AVNL में 1213 पदों पर निकलीं बंपर वैकेंसियां

AVNL Recruitment 2026 Online Form : आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL) ने साल 2026 की अपनी सबसे बड़ी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो युवा भारतीय सेना के लिए बख्तरबंद गाड़ियां और युद्धक टैंक बनाने वाली डिफेंस पीएसयू का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहद शानदार अवसर है। इस विशेष भर्ती अभियान के तहत एग्जीक्यूटिव और नॉन-एग्जीक्यूटिव दोनों संवर्गों में कुल 1,213 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ये सभी नियुक्तियां फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के आधार पर देश के विभिन्न राज्यों जैसे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में स्थित एवीएनएल की फैक्ट्रियों के लिए की जा रही हैं। सभी इच्छुक छात्र समय रहते एवीएनएल की आधिकारिक वेबसाइट avnl.co.in के करियर सेक्शन में जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।

पदों की पूरी डिटेल्स और संख्या

नॉन-एग्जीक्यूटिव (जूनियर टेक्नीशियन): इस श्रेणी में सबसे अधिक 1,005 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। यह उन तकनीकी छात्रों के लिए बेहतरीन मौका है जो फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और पेंटर जैसे ट्रेड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं।

एग्जीक्यूटिव (मैनेजर और अन्य पद): इस संवर्ग में कुल 208 पद शामिल हैं। इसमें जूनियर मैनेजर (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स), असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर और कंसलटेंट जैसे उच्च पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

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शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

जूनियर टेक्नीशियन के लिए: उम्मीदवार का 10वीं पास होने के साथ-साथ संबंधित ट्रेड में NCVT द्वारा जारी ITI (NTC/NAC) सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है।

मैनेजरियल पदों के लिए: उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में B.E. / B.Tech या इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स (HR) विभाग के लिए संबंधित डिग्रियां (जैसे MBA, MCA, CA आदि) रखने वाले छात्र भी पात्र हैं। इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 से 35 वर्ष के बीच है, उच्चतम पदों और पूर्व अधिकारियों के लिए यह 65 वर्ष तक है।

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सैलरी पैकेज और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को काफी आकर्षक मासिक वेतन दिया जाएगा। जूनियर टेक्नीशियन को प्रति माह ₹25,050 प्लस औद्योगिक महंगाई भत्ता (IDA) मिलेगा। वहीं मैनेजरियल और एग्जीक्यूटिव पदों के लिए सैलरी की शुरुआत ₹34,500 से लेकर अधिकतम ₹1,29,000 प्रति माह प्लस अन्य लागू भत्ते तक जाएगी।

चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT), संबंधित ट्रेड टेस्ट/स्किल टेस्ट या फिर पद के अनुसार पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

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आवेदन करने की तिथियां और तरीका

ऑनलाइन आवेदन करने की विंडो 11 जुलाई 2026 से खुल चुकी है और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 25 जुलाई 2026 (रात 11:55 बजे तक) तय की गई है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों को ₹300 आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग (PwBD), भूतपूर्व सैनिक और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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