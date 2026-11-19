संस्कृत में गोल्ड मेडल, अब ITI टॉप कर ऑटोवाले की बेटी ने रचा इतिहास, पीएम मोदी यूपी में देंगे बड़ा इनाम
एक ऑटोवाले की बेटी ने लड़कों के दबदबे वाले आईटीआई ऑटोमोबाइल कोर्स में पूरे देश में टॉप कर इतिहास रच दिया है। 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाले एक कार्यक्रम में सुप्रिति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे।
ओडिशा के एक ऑटोवाले की बेटी ने लड़कों के दबदबे वाले आईटीआई ऑटोमोबाइल कोर्स में पूरे देश में टॉप कर सूबे का नाम रोशन किया है। पुरी के त्रिदेव नगर की रहने वाली सुप्रीति महापात्रा ने आईटीआई ऑटोमोबाइल ट्रेड में कुल 1200 में से 1194 अंक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। सुप्रीति की यह उपलब्धि इसलिए बेहद खास बन गई है क्योंकि आमतौर पर ऑटोमोबाइल ट्रेड में लड़कियों की भागीदारी काफी कम देखने को मिलती है। इस ट्रेड को अकसर लड़कों से जोड़कर देखा जाता है लेकिन सुप्रीति ने अपनी कामयाबी से इस पुरानी सोच और ढर्रे को तोड़ दिया है। उन्होंने साबित कर दिया कि टेक्निकल एजुकेशन और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में लड़कियां भी अपनी प्रतिभा के दम पर टॉप स्थान हासिल कर सकती हैं।
सुप्रिति महापात्रा पुरी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (ITI) की छात्रा हैं। ऑटो-रिक्शा चालक चक्रपाणि महापात्रा और लक्ष्मीप्रिया महापात्रा की इकलौती बेटी सुप्रिति ने ऑटोमोबाइल स्ट्रीम में दो साल का कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है। ओडिशा की किसी लड़की ने पहली बार इस कोर्स में टॉप किया है।
पीएम मोदी देंगे इनाम
22 नवंबर को लखनऊ में होने वाले एक कार्यक्रम में सुप्रिति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रिजल्ट घोषित होने के बाद उनके परिवार ने मिठाइयां बांटकर इस कामयाबी का जश्न मनाया। सुप्रिति ऐसी पहली लड़की हैं जिन्होंने ऑटोमोबाइल ट्रेड में कदम रखा है। यह एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमेशा से पुरुषों का दबदबा रहा है।
टीचर बनना चाहती है सुप्रिति
सुप्रिति ने अपने शिक्षकों को उनके मार्गदर्शन के लिए और अपने माता-पिता को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। सुप्रिति का सपना टेक्निकल फील्ड में एक टीचर बनने का है ताकि वह तकनीकी क्षेत्र में और भी छात्रों को तैयार कर सकें। प्रमेया न्यूज7 टीवी को दिए इंटरव्यू में सुप्रीति ने बताया कि उनका लक्ष्य असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर (ATO) बनना है, ताकि वे आगे चलकर आईटीआई के छात्र-छात्राओं को पढ़ा और प्रशिक्षित कर सकें।
आईटीआई करने से पहले संस्कृत आचार्य
आईटीआई करने से पहले उन्होंने संस्कृत (आचार्य) में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया था, जिसमें वे गोल्ड मेडलिस्ट रहीं और उन्हें राष्ट्रपति से पदक/अवार्ड भी मिला था।
संस्कृत पीजी के बाद आईटीआई क्यों चुना, भाई से ली प्रेरणा
पीजी के बाद कोरोना महामारी आ गई और परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। उनके पिता ऑटो चलाकर रोजाना मुश्किल से 50 से 100 रुपये ही कमा पाते थे। ऐसे मुश्किल समय में उन्हें एक साल पढ़ाई से ड्रॉप लेना पड़ा। उनके भाई ने वेल्डर ट्रेड से एक साल का आईटीआई कोर्स किया और उसे तुरंत नौकरी मिल गई। भाई की नौकरी और टीचरों की सलाह से प्रेरित होकर उन्होंने सोचा कि जब अवसर सामने है, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। शिक्षकों ने बताया कि आईटीआई में महिलाओं के लिए विशेष अवसर व आरक्षण हैं।
लड़की होकर ऑटोमोबाइल में, अब क्या करेंगी
टीवी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि मैकेनिक या गाड़ियों का काम केवल लड़कों का माना जाता है, तो उन्होंने कहा कि यह पुरानी धारणा अब बदल चुकी है। आज के दौर में लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। मोटर व्हीकल ट्रेड में केवल भारी हार्डवेयर या इंजन का काम ही नहीं होता बल्कि आधुनिक स्कैन टूल्स और तकनीकी डायग्नोस्टिक्स भी शामिल होते हैं जिसे लड़कियां बहुत अच्छे से कर सकती हैं।
कामयाबी पर माता पिता के संघर्ष को भी किया सलाम
उन्होंने कहा कि उनके पिता ने ऑटो चलाकर दिन-रात एक करके तीनों बच्चों (दो बहनें और एक भाई) को एक समान रूप से पढ़ाया है। जब माता-पिता इतनी मुश्किलें सहकर पढ़ाते हैं तो बच्चों का यह कर्तव्य बनता है कि वे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े होकर और नौकरी पाकर माता-पिता का सहारा बनें और उन्हें गर्व महसूस कराएं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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