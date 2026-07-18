सुपरवाइजर की नौकरी छोड़ी, ऑटो चलाकर हर महीने बचा रहा 45 हजार; वायरल हो रही कहानी
एक ऑटो ड्राइवर रोजाना आठ घंटे काम करके महीने के पैंतालीस हजार रुपये बचाता है, उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपने आस-पास की उन कहानियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो असल में हमें सबसे ज्यादा प्रेरणा दे सकती हैं। हम रोज कैब या ऑटो से सफर करते हैं, कानों में ईयरफोन लगाए अपने फोन की स्क्रीन में खोए रहते हैं लेकिन क्या कभी आपने उस इंसान से बात करने की कोशिश की है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहा है? हाल ही में एक ऐसी ही शाम को एक आम सा सफर तब बेहद खास बन गया, जब एक यात्री ने कैब की बजाय ऑटो लेने का फैसला किया। इस छोटी सी मुलाकात ने एक पिता के बेइंतहा संघर्ष, उसकी मेहनत और अपने बच्चों के लिए देखे गए एक खूबसूरत सपने की ऐसी कहानी दुनिया के सामने ला दी, जो अब सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत रही है।
यह दिलचस्प वाकया तब सामने आया जब मशहूर आंत्रप्रेन्योर और फाउंडर आकाश गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। आकाश ने बताया कि एक शाम जब वह दफ्तर से घर लौट रहे थे, तो उन्होंने रोज की तरह कैब बुक करने के बजाय एक लोकल ऑटो-रिक्शा में सफर करने का मन बनाया। सफर के दौरान उन्होंने यूं ही ऑटो ड्राइवर से बातचीत शुरू कर दी। बातों-बातों में जो कहानी निकलकर सामने आई, उसने आकाश को भी हैरत में डाल दिया। इस ऑटो ड्राइवर ने बड़े फख्र के साथ बताया कि वह दिन भर में महज आठ से नौ घंटे ऑटो चलाकर महीने के करीब 45,000 रुपये आसानी से कमा लेता है। यह कोई मामूली रकम नहीं है, खासकर तब जब बड़े-बड़े दफ्तरों में दिन-रात एक करने वाले कई नौजवान भी इतनी पगार नहीं पाते।
सुपरवाइजर की नौकरी छोड़ ऑटो ड्राइविंग से बचाता है 40 से 45 हजार
वीडियो में ऑटो ड्राइवर बड़ी बेबाकी से अपनी जिंदगी के पन्ने खोलता है। वह बताता है कि एक वक्त था जब वह गुड़गांव की एक कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर नौकरी करता था। वहां उसे महीने के 25,000 रुपये मिलते थे। लेकिन, उस बंधी-बंधाई पगार और पाबंदियों वाली जिंदगी से उसे वो सुकून नहीं मिल रहा था जो उसे चाहिए था। इसलिए उसने वह नौकरी छोड़ दी और अपनी मर्जी का मालिक बनने का फैसला किया। अब उसका रूटीन बिल्कुल सेट है। वह सुबह अपने काम पर निकलता है और दोपहर तक ऑटो चलाता है। इसके बाद वह इत्मीनान से घर जाकर खाना खाता है, नहाता है और करीब एक घंटे का आराम भी करता है। फिर शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उसकी दूसरी शिफ्ट शुरू होती है। कुल मिलाकर वह दिन में 1,500 से 2,000 रुपये तक की कमाई कर लेता है। यानी महीने के 50 से 60 हजार रुपये बनते हैं, जिसमें से सारे खर्चे निकालने के बाद भी वह आराम से 40 से 45 हजार रुपये बचा लेता है। यह गिग इकॉनमी की वो सच्ची तस्वीर है, जो दिखाती है कि अगर इंसान मेहनत करने से न कतराए, तो कमाई के रास्ते कहीं भी खुल सकते हैं।
बच्चों को पढ़ाने की है इच्छा
लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक और दिल छू लेने वाला हिस्सा पैसे नहीं, बल्कि उस पिता की सोच है। ड्राइवर ने बताया कि वह खुद तो कभी अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सका। हालात ऐसे रहे कि स्कूल की दहलीज ज्यादा दिन तक पार नहीं कर पाया, लेकिन उसने ठान लिया है कि जो कमी उसकी जिंदगी में रह गई, वह अपने बच्चों के आड़े नहीं आने देगा। उसके तीन बच्चे हैं, जो गांव में रहते हैं और वहां के अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ऑटो चलाकर, धूप और धूल फांककर वह जो भी पाई-पाई जोड़ता है, वो सीधे अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके सुनहरे भविष्य को संवारने में लगा देता है। यह बात सुनकर किसी का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। एक अनपढ़ पिता अपनी हाड़-तोड़ मेहनत से अपने बच्चों की तकदीर लिखने में जुटा है, इससे बड़ी कामयाबी की कहानी और क्या हो सकती है?
आकाश गुप्ता ने भी इस बात पर जोर दिया कि हमारे समाज को आज ऐसी ही कहानियों की जरूरत है, जिन्हें सामने लाया जाना चाहिए। यह दिखाती हैं कि भारत तेजी से बदल रहा है और मेहनत करने वालों के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ, लोगों ने भी इस पर जमकर प्यार लुटाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया यूजर्स इस ऑटो वाले की कहानी सुनकर दंग रह गए। एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि, “भाई, इसकी जिंदगी तो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है।” वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, “यह वाकई बहुत शानदार और प्रेरणादायक है।” बहुत से लोग दिल और तालियों वाले इमोजी बनाकर इस पिता के जज्बे को सलाम कर रहे हैं।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने अपनी कॉरपोरेट जॉब छोड़कर गिग वर्क को चुना है। कुछ दिन पहले ही एक कैब ड्राइवर का किस्सा भी काफी मशहूर हुआ था, जिसने 40,000 रुपये की आईटी जॉब सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि वहां उसे आजादी नहीं मिल रही थी, और अब वह दोगुनी कमाई कर रहा है। वहीं, हैदराबाद के एक शख्स ने तो अमेजॉन की नौकरी छोड़कर उबर चलानी शुरू कर दी ताकि वह अपने पैशन को पूरा कर सके। कुल मिलाकर, इस ऑटो ड्राइवर की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपके इरादे नेक हों और दिल में अपनों के लिए कुछ कर गुजरने की आग हो, तो आप किसी भी रास्ते पर चलकर अपनी कामयाबी की इबारत लिख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव