ऑटो ड्राइवर की बेटी बनी यूनिवर्सिटी टॉपर, एक साथ जीते 5 गोल्ड मेडल, अब रिसर्च और सरकारी नौकरी का है सपना!
तेलंगाना के एक ऑटो ड्राइवर की बेटी बेगमपेटा निखिता ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 85वें दीक्षांत समारोह में M.Sc केमिस्ट्री में एक साथ 5 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है।
कड़ी मेहनत, अटूट लगन और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो आर्थिक तंगी भी सफलता के रास्ते में दीवार नहीं बन सकती। तेलंगाना से सामने आई एक ऑटो ड्राइवर की बेटी की यह सफलता की कहानी आज देश भर के लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है।
सपनों को सच करने की यह मिसाल उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 85वें दीक्षांत समारोह में देखने को मिली, जहां एक साधारण परिवार से आने वाली होनहार छात्रा बेगमपेटा निखिता ने एम.एससी. केमिस्ट्री में एक नहीं, बल्कि एक साथ 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर इतिहास रच दिया।
एक साथ जीते 5 गोल्ड मेडल
उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 85वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल की मौजूदगी में होनहार छात्रों को सम्मानित किया गया। इस प्रतिष्ठित मंच पर जब बेगमपेटा निखिता को एमएससी केमिस्ट्री (MSc) और एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री (MSc) में टॉप करने के लिए बारी-बारी से पांच गोल्ड मेडल पहनाए गए, तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जहां एक गोल्ड मेडल पाना भी किसी छात्र के लिए जीवन भर का सपना होता है, वहीं एक ही विषय में पांच गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।
ऑटो ड्राइवर पिता की मेहनत और बेटी का संकल्प
बेगमपेटा निखिता का परिवार बेहद साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आता है। उनके पिता दिन-रात ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं और माता गृहिणी हैं। घर में संसाधनों की कमी हमेशा बनी रही, लेकिन माता-पिता ने कभी अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी।
बचपन से ही अपने माता-पिता के संघर्ष को करीब से देखने वाली इस बेटी ने ठान लिया था कि वह अपनी शिक्षा के दम पर ही परिवार का नाम रोशन करेगी और माता-पिता के हर त्याग को सफल बनाएगी।
सामान्य स्कूलों से यूनिवर्सिटी टॉपर बनने तक का सफर
उनकी शुरुआती पढ़ाई किसी बड़े या महंगे प्राइवेट स्कूलों में नहीं, बल्कि स्थानीय सामान्य स्कूलों और कॉलेजों में ही हुई। ग्रेजुएशन (B.Sc) की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पोस्ट-ग्रेजुएशन प्रवेश परीक्षा (CPGET) में शानदार रैंक हासिल की और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस में दाखिला लिया। स्कूल के दिनों में अपने शिक्षकों से मिली प्रेरणा के कारण उनकी केमिस्ट्री में गहरी रुचि जगी, जिसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के मार्गदर्शन ने और निखार दिया।
रिसर्च और सरकारी नौकरी है अगला लक्ष्य
पांच गोल्ड मेडल जीतकर पूरे जिले और विश्वविद्यालय का मान बढ़ाने वाली संगारेड्डी जिले की बेगमपेटा निखिता का सपना यहीं नहीं रुकता। वह आगे चलकर केमिस्ट्री के क्षेत्र में रिसर्च करना चाहती हैं और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सरकारी नौकरी के जरिए से समाज में योगदान देना चाहती हैं। निखिता की यह कहानी हर छात्र को सिखाती है कि समर्पण और कड़ी मेहनत से किसी भी ऊंचाई को छुआ जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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