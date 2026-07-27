Australia Scholarship: ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का सुनहरा मौका! भारतीय छात्रों को मिल रही है स्कॉलरशिप
Study in Australia: ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलर ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए 50% ट्यूशन फीस माफी वाली वाइस चांसलर स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। अभी करें अप्लाई।
Griffith University Scholarship 2026: विदेश जाकर पढ़ाई करने और एक इंटरनेशनल डिग्री हासिल करने की चाहत रखने वाले भारतीय विद्यार्थियों के लिए ऑस्ट्रेलिया से बेहद अच्छी खबर आई है। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अपने सबसे लोकप्रिय और सम्मानजनक स्कॉलरशिप कार्यक्रम 'वाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप 2026-2027' के दरवाजे खोल दिए हैं। इस स्कॉलरशिप के जरिए मेधावी छात्रों को पूरे कोर्स के दौरान ट्यूशन फीस में 50 प्रतिशत तक की भारी छूट दी जाएगी।
उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों की पसंदीदा जगहों में से एक रहा है। ऐसे में 50 फीसदी ट्यूशन फीस माफ हो जाना भारतीय परिवारों और विद्यार्थियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को काफी हद तक कम कर देगा।
किन कोर्सेज और डिग्रियों के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप?
ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का यह वाइस चांसलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम अंडरग्रेजुएट (यूजी) और पोस्टग्रेजुएट (पीजी) कोर्सवर्क डिग्रियों में दाखिला लेने वाले नए अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए उपलब्ध है। छात्र विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों जैसे इंजीनियरिंग, आईटी, बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी, आर्ट्स, हेल्थ और साइंसेज में से अपनी पसंद का फुल-टाइम कोर्स चुन सकते हैं। हालांकि, यह स्कॉलरशिप ऑनलाइन कोर्सेज और रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए लागू नहीं होती है।
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता और नियम)
इस मेरिट-बेस्ड स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा तय किए गए कड़े शैक्षणिक मानकों को पूरा करना होगा:
नागरिकता: आवेदक ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के अलावा किसी अन्य देश (जैसे भारत) का नागरिक होना चाहिए।
शैक्षणिक रिकॉर्ड: विद्यार्थी ने अपनी पिछली पढ़ाई (12वीं या ग्रेजुएशन) में 7-पॉइंट स्केल पर न्यूनतम 6.0 GPA या इसके समकक्ष अंक हासिल किए हों।
ऑफर लेटर जरूरी: स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी के पास ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से संबंधित अंडरग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश का प्रोविजनल या कन्फर्म ऑफर लेटर होना अनिवार्य है।
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी: छात्र को संबंधित कोर्स की शैक्षणिक और अंग्रेजी भाषा (IELTS/PTE आदि) की प्रवेश शर्तों को पूरा करना होगा।
आवेदन करने की प्रक्रिया और जरूरी डॉक्यूमेंट
स्टेप 1: सबसे पहले ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट griffith.edu.au पर जाकर अपनी पसंद के अंडरग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए आवेदन करें और ऑफर लेटर प्राप्त करें।
स्टेप 2: ऑफर लेटर मिलने के बाद स्कॉलरशिप पोर्टल पर अलग से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
स्टेप 3: अपने सभी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड करें।
स्टेप 4: आवेदक को 250 से 500 शब्दों का एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखकर सबमिट करना होगा, जिसमें उसे अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, भविष्य के करियर लक्ष्यों और यह स्कॉलरशिप उसे क्यों मिलनी चाहिए, इसकी जानकारी देनी होगी।
महत्वपूर्ण तिथियां और डेडलाइन
यूनिवर्सिटी अलग-अलग ट्राइमेस्टर के हिसाब से स्कॉलरशिप के आवेदन स्वीकार कर रही है:
ट्राइमेस्टर 3 (नवंबर 2026 इनटेक): आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 है। जिसका परिणाम 28 अगस्त 2026 तक जारी किया जाएगा।
ट्राइमेस्टर 1 (मार्च 2027 इनटेक): इसके लिए आवेदन की समय सीमा 28 नवंबर 2026 तय की गई है।
यदि आप भी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्थित इस विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, तो बिना समय गंवाए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना ऑफर लेटर प्राप्त करें और 15 अगस्त से पहले स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दर्ज करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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