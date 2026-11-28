औरंगजेब बेटियों की पढ़ाई को देता था अहमियत? इतिहासकार ने खोला मुगल शहजादियों का पन्ना
लखनऊ में इतिहासकार अनुष्का जैन बोलीं कि औरंगजेब ने बेटियों की पढ़ाई को अहमियत दी और जेबुन्निसा से सियासी मामलों में राय भी ली।
मुगल बादशाह औरंगजेब का नाम सुनते ही एक सख्त और सादगी पसंद हुक्मरान की तस्वीर सामने आती है। पर लखनऊ की एक चर्चा में इतिहासकार ने उसी बादशाह का दूसरा चेहरा रखा। एक ऐसा बाप जो अपनी बेटियों की तालीम को लेकर फिक्रमंद था।
हेरिटेज वॉक आयोजक और इतिहासकार अनुष्का जैन लखनऊ में एक संवाद कार्यक्रम में बोल रही थीं। उनसे बातचीत डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार नितिन सुखिजा ने की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चर्चा का केंद्र मुगल दौर में औरतों की भूमिका रहा। जैन का कहना था कि औरंगजेब ने अपनी बेटियों की पढ़ाई पर कई दूसरे मुगल बादशाहों से ज्यादा ध्यान दिया। आम तौर पर उसकी छवि सिर्फ एक कठोर शासक की गढ़ी जाती है। इस छवि में घर के भीतर का यह पहलू अक्सर छूट जाता है।
सबसे ज्यादा जिक्र बड़ी बेटी जेबुन्निसा का हुआ। जैन के मुताबिक बादशाह उसे बहुत चाहता था। बड़े मामलों में उसकी राय पूछता था। सियासी फैसलों में उसकी बात को वजन भी देता था। यानी शहजादी सिर्फ महल की शोभा नहीं थी। वह सलाह देने वाली एक अहम आवाज थी।
जेबुन्निसा की पढ़ाई पर दिया गया था ध्यान
जेबुन्निसा की पढ़ाई पर शाही घराने ने खास ध्यान दिया था। वह शायरा भी थीं और उनका दीवान मख्फी के नाम से जाना जाता है। इतिहास की कुछ किताबों में यह भी दर्ज है कि बादशाह को बेटी की काबिलियत पर नाज था। हालांकि वहीं यह किस्सा भी मिलता है कि उसने जेबुन्निसा को कुरान की तफ्सीर लिखने नहीं दी। यानी शहजादी की आजादी की हदें भी तय थीं। तस्वीर इसलिए सीधी नहीं है और इसे सीधा बताना ठीक भी नहीं होगा।
जैन ने सिर्फ औरंगजेब की बात नहीं की। उन्होंने जहांआरा और रोशनआरा जैसी शहजादियों का नाम भी लिया। उनके मुताबिक मुगल शहजादियों का असर आज भी लोकप्रिय इतिहास में कम खंगाला गया है। हम बादशाहों की जंग और गद्दी की लड़ाइयां खूब पढ़ते हैं। पर हरम और महल के भीतर बैठी औरतें कई बार सियासत की धुरी रही हैं। इतिहासकार मुनीस फारूकी जैसे लेखक भी मानते हैं कि औरंगजेब के दौर में बड़ी शाही औरतें राजनीतिक मुहिमों में सक्रिय थीं।
जहांआरा का नाम भी था खास
शाहजहां के जमाने की बात करें तो शाहजहांनाबाद की कई बड़ी इमारतें शाही औरतों ने ही बनवाई थीं। इनमें जहांआरा का नाम सबसे ऊपर आता है। यह बताता है कि मुगल शहजादियों के पास पैसा था और फैसले लेने की ताकत भी।
ऐसी चर्चाओं की अहमियत इसलिए है कि इतिहास अक्सर एक ही रंग में रंग दिया जाता है। कोई बादशाह या तो पूरी तरह खलनायक बना दिया जाता है या पूरी तरह नायक। असल कहानी इन दोनों के बीच कहीं होती है। औरंगजेब को लेकर तो बहस आज भी गरम है। ऐसे में जैन की बातें एक नया सवाल खड़ा करती हैं। शहजादियों की पढ़ाई और उनकी राय का इतिहास हमने कितना पढ़ा है।
लखनऊ जैसे शहर में जहां तहजीब और इतिहास गलियों में सांस लेते हैं यह चर्चा खास रही। हेरिटेज वॉक के जरिए लोग इमारतों के साथ उनके पीछे की कहानियां भी जान रहे हैं। आगे इन शहजादियों पर और शोध और चर्चा हो तो मुगल दौर की तस्वीर और साफ हो सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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