यूपी में सरकारी नौकरी का सपना? इस जिले में निकली है शानदार भर्ती; सैलरी 39100 रुपये तक

औरैया जिले में 154 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक चलेगी। योग्यता, सैलरी और चयन प्रक्रिया जानें।

auraiya district executive officer recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। औरैया जिला प्रशासन ने 154 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 सितंबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती स्नातक और स्नातकोत्तर (Graduate और Post Graduate) उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है।

auraiya district executive officer recruitment 2025 : किन पदों पर निकली भर्ती औरैया जिला प्रशासन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 154 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड-1 के 08 पद, ग्रेड-2 के 04 पद, ग्रेड-3 के 04 पद और नगर पंचायत के तहत 138 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए वेतनमान 5200 रुपये से 39100 रुपये तक तय किया गया है।

योग्यता की बात करें तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना ज़रूरी है। वहीं, नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ-साथ DOEACC सोसाइटी द्वारा जारी ‘O’ लेवल सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है।

auraiya district executive officer recruitment 2025 : 10 अक्टूबर तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया आवेदन प्रक्रिया 29 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 10 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवारों को auraiya.nic.in वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा और निर्धारित आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज़ संलग्न कर ऑफलाइन मोड में जमा करना होगा।