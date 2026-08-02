August 2026 School Holiday List: अगस्त में 9 दिन की छुट्टियां, 3 शानदार लॉन्ग वीकेंड का मौका
August 2026 School Holiday List: अगस्त महीने में स्कूलों और दफ्तरों में करीब दस दिन की छुट्टियां रहेंगी, जिससे आप अपने परिवार और बच्चों के साथ लंबी ट्रिप का बेहतरीन प्लान बड़ी आसानी से बना सकते हैं।
August 2026 School Holiday List: जुलाई का महीना खत्म हो चुका है और अगस्त ने अपनी शानदार शुरुआत कर दी है। बारिश के इस सुहावने मौसम में हर कोई चाहता है कि उसे रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा सुकून मिले। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यह महीना अपने साथ छुट्टियों की एक लंबी फेहरिस्त लेकर आया है। छात्रों के लिए तो यह महीना किसी बड़े जश्न या त्योहार से कम नहीं है। स्कूल जाने वाले बच्चों की तो जैसे लॉटरी ही लग गई है, क्योंकि इस महीने करीब दस दिन तक बस्ते को किनारे रखने का मौका मिलने वाला है। वहीं, जो माता-पिता अपने बच्चों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे थे तो उनके लिए अगस्त से बेहतर कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता। आइए, जानते हैं कि इस महीने आखिर कौन-कौन से दिन आराम फरमाने को मिलेगा।
काम के दिन कम
अगस्त के पूरे कैलेंडर पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे, तो पाएंगे कि कुल 31 दिनों वाले इस महीने में आपको सिर्फ 22 दिन ही काम करना है। बाकी बचे हुए 9 दिन मुकम्मल छुट्टियों के नाम रहने वाले हैं। महीने की शुरुआत ही बेहद शानदार तरीके से हो रही है। 2 अगस्त को रविवार है, यानी महीने का पहला हफ्ता ही आराम के साथ शुरू हुआ। इसके ठीक बाद अगले हफ्ते में 8 अगस्त को महीने का दूसरा शनिवार पड़ रहा है, जिस दिन आमतौर पर दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टी रहती है। इसके अगले ही दिन 9 अगस्त को फिर से रविवार की छुट्टी का मजा मिलेगा। लगातार मिलने वाले इन ब्रेक से यकीनन काम का तनाव काफी हद तक कम हो जाता है।
15 अगस्त और वीकेंड का शानदार कॉम्बो
अब बात करते हैं उस पल की जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहता है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। इस बार 15 अगस्त को सरकारी छुट्टी रहेगी और पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि 15 अगस्त के ठीक अगले दिन 16 अगस्त को रविवार है। यह लगातार दो दिन की छुट्टी उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो परिवार के साथ पास के ही किसी हिल स्टेशन या रिजॉर्ट में वक्त बिताना चाहते हैं। आपको न तो दफ्तर में बॉस से छुट्टी मांगने की जरूरत पड़ेगी और न ही बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान होगा। बस गाड़ी निकालिए और वीकेंड ट्रिप पर निकल जाइए।
लॉन्ग वीकेंड और त्योहारों की रौनक
अगस्त का असली मजा तो महीने के आखिरी हिस्से में है। 21 अगस्त (शुक्रवार) को वरलक्ष्मी व्रत का त्योहार है, जिसके चलते कई जगहों पर छुट्टी रहेगी। अब जरा सोचिए, अगर आप सिर्फ एक दिन यानी 22 अगस्त (शनिवार) की कैजुअल लीव ले लेते हैं, तो 23 अगस्त को रविवार की छुट्टी तो आपको मिल ही रही है। इस तरह शुक्रवार से लेकर रविवार तक आपको पूरे तीन दिन का एक बेहतरीन 'लॉन्ग वीकेंड' मिल जाएगा। लंबी यात्राओं के शौकीन लोगों के लिए यह एक अचूक मौका है। इसके बाद 25 अगस्त को मिलाद-उन-नबी का त्योहार पड़ रहा है, जिस वजह से शैक्षणिक संस्थानों और दफ्तरों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। महीने का अंत भी 30 अगस्त को पड़ने वाले रविवार की छुट्टी के साथ होगा।
अगस्त की प्रमुख छुट्टियों पर एक नजर-
- 2 अगस्त: रविवार
- 8 अगस्त: दूसरा शनिवार
- 9 अगस्त: रविवार
- 15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस
- 16 अगस्त: रविवार
- 21 अगस्त: वरलक्ष्मी व्रत (तेलंगाना-आंध्र प्रदेश)
- 23 अगस्त: रविवार
- 25 अगस्त: मिलाद-उन-नबी
- 28 अगस्त: रक्षा बंधन
- 30 अगस्त: रविवार
कर्मचारियों के लिए खास ऑप्शनल हॉलिडे
पक्की छुट्टियों के अलावा, नौकरीपेशा लोगों के लिए इस महीने दो ऑप्शनल हॉलिडे (वैकल्पिक अवकाश) भी मौजूद हैं। 28 अगस्त (शुक्रवार) को भाई-बहन के पवित्र त्योहार राखी (रक्षाबंधन) के अवसर पर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से छुट्टी ले सकते हैं। हालांकि, यहां यह बात ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि छुट्टियों की इस लिस्ट में राज्य सरकारों के आधिकारिक आदेशों के अनुसार थोड़े-बहुत बदलाव हो सकते हैं। हर राज्य का अपना अलग कैलेंडर होता है। इसके अलावा, अगस्त में बारिश का मौसम भी अपने चरम पर होता है, इसलिए कई बार भारी बारिश या खराब मौसम के चलते भी स्थानीय प्रशासन अचानक स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर देता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव