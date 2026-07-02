CUET स्कोर से AUD यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू, 3 कैंपस, 23 कोर्स, 85 फीसदी सीटें दिल्ली वालों के लिए
डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) में स्नातक (यूजी) दाखिला प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। विश्वविद्यालय इस वर्ष 1,194 सीटों पर प्रवेश देगा।
डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) में स्नातक (यूजी) दाखिला प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। विश्वविद्यालय इस वर्ष 1,194 सीटों पर प्रवेश देगा। छात्र कश्मीरी गेट, करमपुरा और कुतुब संस्थागत क्षेत्र परिसर में कुल 23 स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश सीयूईटी-यूजी के अंकों के आधार पर किए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों से कहा कि वे प्रवेश के लिए एयूडी के सीयूईटी (यूजी) पोर्टल पर पंजीकरण करें और आवेदन करने से पहले संबंधित पाठ्यक्रम की पात्रता, प्रवेश दिशा-निर्देश, आरक्षण नीति, शुल्क संरचना और तिथियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार न करने और समय रहते आवेदन करने की सलाह दी है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय तीन वर्षीय और चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश देगा। ज्ञात हो कि यहां पर 85 फीसदी सीटें दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी नई अधिसूचनाओं और अपडेट के लिए अभ्यर्थी नियमित रूप से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
प्रवेश से संबंधित किसी भी सहायता के लिए अभ्यर्थी admissions@aud.ac.in पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा 9818911121 हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शुक्रवार, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रवेश संबंधी सभी अधिसूचनाएं और आवेदन की सुविधा विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट aud.delhi.gov.in पर उपलब्ध है।
इन बातों का ध्यान रखें
● आवेदन केवल सीयूईटी-यूजी आवेदन संख्या के माध्यम से ही पंजीकृत किया जा सकता है।
● आवेदन पत्र में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण सीयूईटी आवेदन पत्र के अनुरूप ही होने चाहिए।
● फोटो और हस्ताक्षर जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में निर्धारित आकार सीमा के भीतर अपलोड करने होंगे।
● शैक्षणिक दस्तावेज, प्रमाणपत्र और अंकतालिकाएं निर्धारित आकार सीमा के भीतर स्कैन करके अपलोड करनी होंगी।
● यदि मेंरे पास कक्षा 12 के दो बोर्ड रोल नंबर हैं (इम्प्रूवमेंट परीक्षा), तो कौन-सा रोल नंबर भर सकते हैं?
डीयू में स्नातक दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दाखिले से जुड़ा कोई भी सवाल बेझिझक पूछिए। हिन्दुस्तान आपके लिए लेकर आया है ‘हेलो हिन्दुस्तान’ हेल्पलाइन। अपने सवाल हमें hellohindustan@livehindustan. com पर भेजें। जो सवाल आए हैं उसका जवाब दिया है आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. ज्ञानतोष झा ने...
यदि आपने इम्प्रूवमेंट परीक्षा दी है और आपके पास दो रोल नंबर हैं, तो उसी बोर्ड और रोल नंबर की जानकारी भरें, जिससे आप प्रवेश की न्यूनतम पात्रता पूरी करते हों।
● आधार और प्रमाणपत्रों में मेरे या माता-पिता के नाम में अंतर है, तो क्या करें?
उत्तर: आवेदन भरते समय सभी जानकारियां बहुत सावधानी से दर्ज करें। यदि आप किसी आरक्षण श्रेणी का लाभ ले रहे हैं, तो आपका नाम कक्षा 10 और 12 के प्रमाणपत्र, सीयूईटी (यूजी)-2026 तथा आरक्षण प्रमाणपत्र में एक जैसा होना चाहिए। माता-पिता के नाम भी सभी दस्तावेजों में समान होने चाहिए।
● क्या विदेश से कक्षा 12 पास करने वाले छात्र सीएसएएस (यूजी)-2026 में आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हां। आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12 पास की है और आप भारत के नागरिक हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं।
● क्या जन्म प्रमाणपत्र की जगह 10वीं की अंकतालिका अपलोड की जा सकती है?
उत्तर: हां। यदि 10वीं की अंकतालिका में आपकी जन्मतिथि स्पष्ट रूप से दर्ज है, तो उसे जन्म प्रमाणपत्र के स्थान पर अपलोड किया जा सकता है।
चौथे वर्ष में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू
डीयू के कई कॉलेजों ने स्नातक पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की। पात्र विद्यार्थी अपने-अपने कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेज चरणबद्ध तरीके से चौथे वर्ष के लिए आवेदन फॉर्म जारी कर रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने कॉलेज की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें, ताकि पंजीकरण की तिथि, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी समय पर मिल सके।
एमएससी पाठ्यक्रम पर वेबिनार आज
नई दिल्ली। डीयू के क्लस्टर इनोवेशन सेंटर की ओर से एमएससी (गणित शिक्षा) पाठ्यक्रम को लेकर गुरुवार को सुबह 11 बजे वेबिनार आयोजित होगा।
यह पाठ्यक्रम गणित, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार का समन्वित कार्यक्रम है। इसमें गणित, बीएड, बीएलएड, समेकित बीएड, प्रौद्योगिकी तथा अन्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों से स्नातक अभ्यर्थी प्रवेश ले सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी गूगल मीट meet.google.com/ced-xpxj-dsz पर जाकर वेबिनार में शामिल हो सकते हैं।
डीएसईयू ने बढ़ाई अंतिम आवेदन तिथि
नई दिल्ली। दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) ने पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
अब सात जुलाई तक पंजीकरण कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, प्रवेश प्रक्रिया तथा अन्य नियमों की जानकारी सूचना पुस्तिका में उपलब्ध कराई गई है। जानकारी अभ्यर्थी प्रवेश पोर्टल admission-pg.dseu.ac.in/ पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी