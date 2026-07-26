EWS आरक्षण पर क्यों मचता है घमासान? जब 19 साल के लड़के ने खुद दी थी दलील, सुप्रीम कोर्ट ने था दिलाया हक
जबलपुर के 19 वर्षीय अथर्व चतुर्वेदी ने बिना वकील के सुप्रीम कोर्ट में खुद बहस कर NEET में EWS सीट जीती। जानिए क्या है EWS आरक्षण और इस पर क्यों होता है विवाद।
सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ रातों की नींद ही नहीं उड़ानी पड़ती कई बार सिस्टम और किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर खुद अपने हक की लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। मध्य प्रदेश के 19 साल के नौजवान अथर्व चतुर्वेदी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जहां एक आम घर का लड़का जिसे कानून की कोई एबीसीडी नहीं पता, वो देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने खड़ा होता है और अपना हक छीन कर लाता है। अथर्व को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के तहत MBBS की सीट नहीं मिल रही थी। लेकिन उसने हार मानने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, खुद अपना केस लड़ा और जीत हासिल की। अथर्व की इस जीत की कहानी के माध्यम से उस बहस को भी दोबारा बात करेंगे जिसे लेकर हमेशा चर्चा होती है।
जब सिस्टम ने रोके रास्ते तो खुद बना वकील
बात दो साल पुरानी है, जबलपुर के रहने वाले अथर्व एक बहुत ही साधारण परिवार से आते थे। उनका सपना शुरू से ही डॉक्टर बनने का था। उन्होंने इसके लिए खूब पसीना बहाया और एक बार नहीं बल्कि दो-दो बार NEET एग्जाम क्रैक किया। मेडिकल परीक्षा में उनके 530 नंबर आए थे। इतने नंबर और EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का सर्टिफिकेट होने के बावजूद उन्हें मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। वजह बहुत ही अजीब थी। राज्य सरकार ने प्राइवेट कॉलेजों में EWS कोटे को लागू करने के लिए कोई ठोस नीति या नियम ही नहीं बनाए थे। अब एक तरफ अथर्व के नंबर अच्छे थे, योग्यता थी, लेकिन सिस्टम की खामी की वजह से उनके डॉक्टर बनने के सपने पर ब्रेक लग रहा था।
10 मिनट की बहस और पलट गई बाजी
जब अथर्व को कहीं से मदद नहीं मिली, तो उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में 19 साल का कोई आम लड़का सोच भी नहीं सकता। अथर्व ने घर बैठे ही सुप्रीम कोर्ट की पुरानी बहसों के वीडियो देखने शुरू किए। ऑनलाइन संविधान को पढ़ा और पिछले फैसलों को खंगाला। बिना किसी महंगे वकील के उसने खुद अपनी स्पेशल लीव पिटीशन तैयार की और ऑनलाइन दायर कर दी। फरवरी के महीने में जब अथर्व सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच उठने ही वाली थी। वक्त खत्म हो रहा था, लेकिन अथर्व ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जज साहब से सिर्फ 10 मिनट का समय मांगा।
इन 10 मिनटों में अथर्व ने कोर्ट को बताया कि 530 अंक लाने और दो बार परीक्षा पास करने के बावजूद राज्य सरकार की नीति न होने के कारण उसे प्राइवेट कॉलेज में सीट नहीं मिल रही है। जजों ने इस नौजवान की दलीलें बहुत गौर से सुनीं। कोर्ट ने माना कि सरकार की गलती की सजा किसी होनहार छात्र को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खास संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि अथर्व को 2025-26 के सत्र में EWS कोटे के तहत प्रोविजनल एडमिशन दिया जाए।
क्या है यह EWS आरक्षण?
अथर्व की इस जीत ने EWS कोटे को फिर से चर्चा में ला दिया है। आखिर यह है क्या? साल 2019 में केंद्र सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के जरिए EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्क) आरक्षण लागू किया था। इसके तहत सामान्य वर्ग के उन लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी का सीधा आरक्षण दिया गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गईं, जैसे परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और उनके पास ज्यादा खेती की जमीन या बड़े मकान नहीं होने चाहिए। इसका सीधा मकसद उन सवर्णों को फायदा पहुंचाना था, जो गरीब होने के चलते पीछे छूट रहे थे।
EWS आरक्षण पर हमेशा क्यों मचता है बवाल?
सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक EWS आरक्षण अक्सर विवादों में क्यों रहता है, इसके पीछे कुछ बहुत ही बुनियादी वजहें हैं। जैसे कि राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल की कमी, EWS कोटा केंद्र ने तो बना दिया लेकिन इसे जमीन पर उतारने का काम राज्यों का है। हर राज्य की अपनी-अपनी नीतियां हैं। अथर्व के केस में भी यही हुआ। राज्य ने प्राइवेट कॉलेजों में इस कोटे को लागू करने का साफ नियम ही नहीं बनाया था, जिसके चलते छात्र परेशान हो रहे थे। वहीं प्राइवेट कॉलेजों की आनाकानी भी इस विवाद का विषय बन जाती है। ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज EWS कोटे के छात्रों को एडमिशन देने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनकी कमाई पर असर पड़ेगा क्योंकि इन छात्रों से मोटी फीस नहीं वसूली जा सकती। कई कॉलेज सीट मैट्रिक्स में इस कोटे को गोलमोल कर देते हैं।
सर्टिफिकेट को लेकर फर्जीवाड़ा
कई बार यह सवाल भी उठता है कि 8 लाख रुपये की आय सीमा बहुत ज्यादा है और इसके चलते कई ऐसे लोग भी फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, जो असल में गरीब नहीं हैं। इससे उस तबके का हक छिनता है जिसे सच में इसकी जरूरत है। गौरतलब है कि जब से यह आरक्षण लागू हुआ है, तब से यह कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रहा है। कभी 50 फीसदी आरक्षण की सीमा टूटने को लेकर, तो कभी इसे लागू करने के तरीके को लेकर।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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