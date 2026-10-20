अटल आवासीय विद्यालय में बेटियों के लिए मुफ्त पढ़ाई और रहने का शानदार मौका, जानें कैसे मिलेगा एडमिशन
उत्तर प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में बेटियों को कक्षा 6 और 9 में मुफ्त शिक्षा और रहने की सुविधा मिल रही है। जानें प्रवेश परीक्षा, पात्रता और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।
अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की पढ़ाई को लेकर चिंता में हैं, तो यूपी सरकार की अटल आवासीय विद्यालय योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को सीबीएसई (CBSE) पैटर्न पर बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत योग्य बच्चियो को कक्षा 6 से 12वीं तक बिल्कुल मुफ्त पढ़ाई, हॉस्टल में रहने और अच्छे खाने की सुविधा प्रदान की जाती है।
योजना के तहत मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं
अटल आवासीय विद्यालयों को नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया गया है। इसमें चयनित छात्राओं को ये लाभ मिलते हैं-
निःशुल्क शिक्षा: कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त होती है।
मुफ्त आवास और भोजन: मॉडर्न हॉस्टल में रहने की व्यवस्था और अच्छा खाना दिया जाता है।
स्टडी मटेरियल व ड्रेस: स्कूल बैग, किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते और खेलकूद का सामान सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर: साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डिजिटल क्लासरूम और स्पोर्ट्स ग्राउंड की बेहतरीन व्यवस्था।
कौन सी छात्राओं को मिलेगा एडमिशन? पात्रता की शर्तें
अटल आवासीय विद्यालयों में मुख्य रूप से कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसमें आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं-
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे: जिन छात्राओं के माता-पिता उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW Board) में कम से कम 3 साल से पंजीकृत श्रमिक हैं, वे इसके लिए पात्र हैं।
अनाथ और कोविड प्रभावित बच्चे: वे बच्चे जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो दिया या जो अनाथ हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर एडमिशन दिया जाता है।
पहले की कक्षा पास होना अनिवार्य: कक्षा 6 में दाखिले के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 5 और कक्षा 9 में दाखिले के लिए कक्षा 8 पास होना जरूरी है।
चयन प्रक्रिया और आवेदन का तरीका
अटल आवासीय विद्यालयों में एडमिशन पाने के लिए अभ्यर्थियों को राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाते हैं जो छात्र की क्षमता और बेसिक नॉलेज का टेस्ट करते हैं। मेरिट लिस्ट के आधार पर पारदर्शी तरीके से छात्रों का चयन किया जाता है।
इच्छुक माता-पिता अपने नजदीकी लेबर ऑफिस या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपनी बेटियों का फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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