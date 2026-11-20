अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार की एक खास शैक्षणिक योजना है। इसकी शुरुआत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को अच्छी और मुफ्त में शिक्षा देने के लिए की गई है।

अगर आप अपने बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 20 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 5 जनवरी 2027 है। वहीं, प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। यह जानकारी अपर श्रमायुक्त लखनऊ क्षेत्र कल्पना श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा लखनऊ मंडल के सभी जिलों लखनऊ, लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव व हरदोई में आयोजित होगी। अधिक जानकारी अभ्यर्थी वेबसाइट upbocw.in से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र भी यहीं से डॉउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवदेन कर सकते हैं।

क्या है अटल आवासीय विद्यालय योजना अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार की एक खास शैक्षणिक योजना है। इसकी शुरुआत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को अच्छी और मुफ्त में शिक्षा देने के लिए की गई है। खासतौर पर इन विद्यालयों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और कोरोना महामारी या अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों को पढ़ने का मौका दिया जाता है। इन विद्यालयों का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के तहत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW) और अटल आवासीय विद्यालय समिति करती है।

कौन कर सकता है अप्लाई 1. ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, जिनके माता-पिता ने 30 अक्टूबर 2026 तक बोर्ड की सदस्यता के कम से कम 3 साल पूरे कर लिए हों।

2. एक श्रमिक परिवार के अधिकतम 2 बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं।

3. कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे, जो महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीकृत हैं, आवेदन के पात्र हैं।

4. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत पात्र बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं।

5. ओबीसी को 27, एससी को 21 और एसटी को दो प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। दिव्यांग बच्चों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है।

कक्षा 6 और 9 के लिए आयु सीमा कक्षा छह के लिए अभ्यर्थी का कक्षा पांच में अध्ययनरत या उत्तीर्ण होना जरूरी है। उसकी जन्मतिथि एक मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होनी चाहिए। कक्षा नौ के लिए कक्षा आठ में अध्ययनरत या उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जन्मतिथि एक मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होनी चाहिए।

कक्षा छह में 140 व नौ में 8 सीटों के लिए होगी परीक्षा अपर श्रमायुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (यूपीबीओसीडब्ल्यू) द्वारा लखनऊ के सिठौली कला में संचालित अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह में 140 सीट (70 बालक व 70 बालिकाएं) और कक्षा नौ में आठ सीटों (बालिका) पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी ऑफलाइन व ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस विद्यालय में लखनऊ मंडल के सभी जिलों के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे, कोरोना से निराश्रित हुए बच्चे, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत पात्र बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं।