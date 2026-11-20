फ्री में पढ़ाई का मौका, अटल आवासीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है योजना
अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार की एक खास शैक्षणिक योजना है। इसकी शुरुआत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को अच्छी और मुफ्त में शिक्षा देने के लिए की गई है।
अगर आप अपने बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 20 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 5 जनवरी 2027 है। वहीं, प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। यह जानकारी अपर श्रमायुक्त लखनऊ क्षेत्र कल्पना श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा लखनऊ मंडल के सभी जिलों लखनऊ, लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव व हरदोई में आयोजित होगी। अधिक जानकारी अभ्यर्थी वेबसाइट upbocw.in से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र भी यहीं से डॉउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवदेन कर सकते हैं।
क्या है अटल आवासीय विद्यालय योजना
अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार की एक खास शैक्षणिक योजना है। इसकी शुरुआत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को अच्छी और मुफ्त में शिक्षा देने के लिए की गई है। खासतौर पर इन विद्यालयों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और कोरोना महामारी या अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों को पढ़ने का मौका दिया जाता है। इन विद्यालयों का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के तहत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW) और अटल आवासीय विद्यालय समिति करती है।
कौन कर सकता है अप्लाई
1. ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, जिनके माता-पिता ने 30 अक्टूबर 2026 तक बोर्ड की सदस्यता के कम से कम 3 साल पूरे कर लिए हों।
2. एक श्रमिक परिवार के अधिकतम 2 बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं।
3. कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे, जो महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीकृत हैं, आवेदन के पात्र हैं।
4. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत पात्र बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं।
5. ओबीसी को 27, एससी को 21 और एसटी को दो प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। दिव्यांग बच्चों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है।
कक्षा 6 और 9 के लिए आयु सीमा
कक्षा छह के लिए अभ्यर्थी का कक्षा पांच में अध्ययनरत या उत्तीर्ण होना जरूरी है। उसकी जन्मतिथि एक मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होनी चाहिए। कक्षा नौ के लिए कक्षा आठ में अध्ययनरत या उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जन्मतिथि एक मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होनी चाहिए।
कक्षा छह में 140 व नौ में 8 सीटों के लिए होगी परीक्षा
अपर श्रमायुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (यूपीबीओसीडब्ल्यू) द्वारा लखनऊ के सिठौली कला में संचालित अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह में 140 सीट (70 बालक व 70 बालिकाएं) और कक्षा नौ में आठ सीटों (बालिका) पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी ऑफलाइन व ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस विद्यालय में लखनऊ मंडल के सभी जिलों के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे, कोरोना से निराश्रित हुए बच्चे, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत पात्र बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं।
कब होगा एग्जाम
इच्छुक अभ्यर्थी अपने जिले के श्रम कार्यालय, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बीएसए, डीआईओएस व अटल आवासीय विद्यालय से आवेदन पत्र निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और वहीं जमा भी कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2027 है। प्रदेश परीक्षा 31 जनवरी 2027 को होगी। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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