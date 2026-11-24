10वीं परीक्षा में सभी विषयों में फेल हुआ था, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अपने स्कूल में किया खुलासा
सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के पूर्व छात्र व अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने सोमवार को कहा कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में मैं किसी भी विषय में पास नहीं हो सका था।
सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के पूर्व छात्र व अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने सोमवार को कहा कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में मैं किसी भी विषय में पास नहीं हो सका था। परीक्षा देकर घर लौटते समय रास्ते भर सोच रहा था कि दोस्तों को क्या बताऊंगा, यह कहते हुए अंतरिक्ष यात्री ने अपने स्कूल के दिनों का दिलचस्प किस्सा साझा किया। सोमवार को लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोल्फ सिटी में विज्ञान मेला कार्यक्रम में उन्होंने अपने जीवन के सफर को साझा किया। वह कई बार भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि उनके जीवन की यात्रा की शुरुआत माता-पिता के घर से हुई। इसके बाद सीएमएस में पढ़ाई की और शिक्षकों से जीवन के शुरुआती संस्कार और सीख मिली। आगे की पढ़ाई और प्रशिक्षण के दौरान उनके व्यक्तित्व को आकार देने में अहम भूमिका निभाई।
CMS गोल्फ सिटी कैंपस में लगे विज्ञान मेले में आए थे शुभांशु
लखनऊ के CMS गोल्फ सिटी कैंपस में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया था। इसमें वायुसेना प्रमुख बनने के बाद पहली बार एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित लखनऊ पहुंचे। उनके साथ एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी मौजूद रहे। दोनों ने छात्रों की विज्ञान प्रदर्शनी देखी और उनके मॉडल व प्रयोगों की जानकारी ली।
'स्कूल की सीख का महत्व बाद में समझ आया'
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बनने का गौरव हासिल करने वाले शुभांशु ने कहा कि स्कूल में बिताया समय उनके लिए बेहद खास रहा है। बचपन में यहां जो कुछ सीखा, उसका महत्व बाद में समझ आया। भारतीय वायु सेना में भी उन्हें कई ऐसी सीख मिलीं, जो स्कूल के दिनों से जुड़ी थीं। वर्ष 2001 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी।
कौन हैं शुभांशु शुक्ला
शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के एक अनुभवी पायलट और टेस्ट फ्लाइंग विशेषज्ञ हैं। एनडीए के जरिए उनकी वायुसेना में भर्ती हुई थी। 2019 में विंग कमांडर की रैंक हासिल की। लड़ाकू विमानों में 2000 घंटे से ज्यादा का अनुभव है। 2019 में वह ISRO के गगनयान मिशन के लिए ट्रेन होने वाले चार लोगों में से एक थे । जुलाई 2025 में वह Axiom 4 मिशन के हिस्से के तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले इंडियन बने। वह 1984 में राकेश शर्मा के बाद आउटर स्पेस जाने वाले दूसरे इंडियन हैं। 2026 में उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।
युवाओं के सपनों से आकार लेगा भारत : वायु सेनाध्यक्ष
भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने विज्ञान मेले में कहा कि एआई के दौर में विद्यार्थियों को सिर्फ जानकारी जुटाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि सोचने, सवाल पूछने और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। तकनीक को अपना विकल्प नहीं बल्कि अपनी क्षमता बढ़ाने का माध्यम बनाएं। भारत का भविष्य युवा पीढ़ी के सपनों, फैसलों और प्रयासों से आकार लेगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी