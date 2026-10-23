एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती में कम सैलरी के आधार पर शिक्षक को बाहर करना गलत, कोर्ट का बड़ा फैसला
कोर्ट ने कहा है कि विश्वविद्यालय एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को केवल इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकते कि कॉन्ट्रेक्ट की नौकरी के दौरान उन्हें कम पे मिलता था।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालय एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को केवल इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकते कि कॉन्ट्रेक्ट या नॉन रेगुलर नौकरी के दौरान उन्हें परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसरों के मुकाबले कम वेतन मिला था। कोर्ट ने विश्वविद्यालयों को ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनों पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के 2018 के नियमों के तहत निर्धारित वेतन या कुल पारिश्रमिक की शर्त को हर मामले में पात्रता पर रोक लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब अभ्यर्थियों के जरूरी टीचिंग एक्सपीरियंस पर कोई विवाद न हो।
जस्टिस न्यापति विजय ने यह आदेश शिक्षकों की ओर से दायर याचिकाओं के एक समूह का निपटारा करते हुए दिया। ये याचिकाएं मई 2026 में आंध्र प्रदेश के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों की ओर से लगभग 1500 शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया के दौरान आवेदन खारिज किए जाने के खिलाफ दायर की गई थीं।
क्या था पूरा मामला
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अलग-अलग कॉन्ट्रेक्चुअल या नॉन रेगुलर पदों पर काम किया था। वे असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के बराबर टीचिंग का काम कर रहे थे। इसके बावजूद एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए उनके आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिए गए कि उनकी पिछली सेवा के दौरान वेतनमान और कुल पारिश्रमिक यूजीसी (UGC) के निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं थे।
याचिकाकर्ताओं का तर्क क्या था
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उन्होंने संबंधित पदों के अनुरूप ही टीचिंग की जिम्मेदारियां निभाई थीं इसलिए केवल कम वेतन मिलने के आधार पर उनके अनुभव को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।
एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती के लिए क्या है UGC का नियम
UGC के नियमों के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, शोध प्रकाशन और शोध स्कोर जैसी अन्य शर्तों के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के समकक्ष कम से कम आठ वर्ष का शिक्षण और/या शोध अनुभव भी जरूरी है।
विश्वविद्यालय अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकते: हाईकोर्ट
कोर्ट ने कहा कि एडहॉक, अस्थायी या संविदा नियुक्तियों के तहत दी गई सेवा को अनुभव के रूप में गिना जा सकता है, बशर्ते अभ्यर्थी आवश्यक योग्यताएं पूरी करता हो और उसकी नियुक्ति विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिश पर हुई हो।
कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही कुछ याचिकाकर्ताओं को एकेडमिक कंसल्टेंट का पद दिया गया था लेकिन पात्रता तय करने के लिए उनके शिक्षण कार्य को कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर के समकक्ष माना जाना चाहिए।
15 साल से नहीं हुई पक्की भर्ती
फैसले में विश्वविद्यालयों की ओर से नियमित भर्तियां लंबे समय तक नहीं किए जाने का भी उल्लेख किया गया। कोर्ट के अनुसार विभिन्न मुकदमों के कारण राज्य के विश्वविद्यालयों में 15 साल से अधिक समय तक नियमित भर्ती नहीं हुई थी। इसके चलते विश्वविद्यालयों ने अलग-अलग पदों के नामों के तहत शिक्षकों की सेवाएं ली थीं।
कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय जिन शिक्षकों से काम लेते रहे, उन्हें अब केवल कम वेतन दिए जाने के आधार पर अयोग्य ठहराना उचित नहीं है।
अदालत ने टिप्पणी की, 'विश्वविद्यालयों ने याचिकाकर्ताओं को असिस्टेंट प्रोफेसर के समान पारिश्रमिक नहीं दिया और अब वे अपनी ही गलती का फायदा उठाकर उनके आवेदन खारिज नहीं कर सकते।' कोर्ट ने कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी की पात्रता उसके पिछले वेतन पर निर्भर करती है तो यह व्यवस्था मनमानी हो सकती है। वेतन कितना तय किया जाएगा, इस पर अभ्यर्थी का नियंत्रण नहीं होता।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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