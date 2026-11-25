यूपी के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 187 पदों पर भर्ती, यूजीसी नेट व CSIR NET के लिए मौका
PRSU विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों में 187 रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 186 पद हैं।
प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों में 187 रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 186 पदों और प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) शोधपीठ में सहायक निदेशक के एक पद शामिल है। ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो गए और इच्छुक अभ्यर्थी 6 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।
कहां कितने पद
असिस्टेंट प्रोफेसर के 130 पदों में शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 24 पद हैं। विधि विभाग में 10, फार्मेसी और शारीरिक शिक्षा विभाग में नौ-नौ पद हैं। इसके अलावा गणित, जंतु विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, बागवानी, मृदा विज्ञान, योग, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में चार-चार पद हैं। कंप्यूटर साइंस में भी चार पदों पर भर्ती होगी। एसोसिएट प्रोफेसर के 34 जबकि प्रोफेसर के 22 पद हैं।
असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए योग्यता
सामान्य विषय (कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, कृषि आदि)
संबंधित/सम्बद्ध विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (SC/ST/OBC नॉन-क्रीमी लेयर/दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5% की छूट)।
इसके साथ ही यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा आयोजित NET अथवा SLET/SET परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
यूजीसी विनियम 2009 या 2016 के मानकों के तहत Ph.D. उपाधि धारकों को NET/SLET/SET से छूट प्राप्त होगी (या विश्व रैंकिंग में शीर्ष 500 में शामिल विदेशी संस्थान से Ph.D.)।
|2. विषयवार पदों की संख्या (Subject-wise Posts)
|क्र.
|विषय / विभाग
|असिस्टेंट प्रोफेसर
|एसोसिएट प्रोफे.
|प्रोफेसर
|कुल पद
|1
|अर्थशास्त्र / व्यवहारिक अर्थशास्त्र
|2
|-
|-
|2
|2
|आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन
|4
|2
|1
|7
|3
|अंग्रेजी
|2
|-
|-
|2
|4
|गणित
|4
|2
|1
|7
|5
|जन्तु विज्ञान
|4
|2
|1
|7
|6
|दर्शनशास्त्र
|2
|-
|-
|2
|7
|पादप रोग विज्ञान
|4
|2
|1
|7
|8
|प्रबन्धन अध्ययन
|2
|-
|-
|2
|9
|प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व
|2
|-
|-
|2
|10
|बागवानी (Horticulture)
|4
|2
|1
|7
|11
|भूगोल
|2
|-
|-
|2
|12
|भेषजी (Pharmacy)
|9
|2
|4
|15
|13
|भौतिक विज्ञान
|4
|2
|1
|7
|14
|मनोविज्ञान एवं व्यवहार विज्ञान
|2
|-
|-
|2
|15
|मृदा विज्ञान
|4
|2
|1
|7
|16
|योग
|4
|2
|1
|7
|17
|रसायन विज्ञान
|4
|2
|1
|7
|18
|रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन
|2
|-
|-
|2
|19
|राजनीति विज्ञान
|2
|-
|-
|2
|20
|वनस्पति विज्ञान
|4
|2
|1
|7
|21
|वाणिज्य
|2
|-
|-
|2
|22
|विधि (Law)
|10
|-
|-
|10
|23
|शस्य विज्ञान (Agronomy)
|4
|2
|1
|7
|24
|शारीरिक शिक्षा
|9
|4
|4
|17
|25
|शिक्षा (Education)
|24
|3
|2
|29
|26
|समाज कार्य
|2
|-
|-
|2
|27
|समाजशास्त्र
|2
|-
|-
|2
|28
|संगणक विज्ञान (Computer Science)
|4
|2
|1
|7
|29
|संगणक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी
|2
|1
|-
|3
|30
|संस्कृत
|2
|-
|-
|2
|31
|हिन्दी
|2
|-
|-
|2
|योग
|130
|34
|22
|186
एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा कॉन्ट्रेक्ट
चयनित अभ्यर्थियों की शुरुआती नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी। संतोषजनक कार्य प्रदर्शन और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी मिलने पर कार्यकाल एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। संविदा अवधि अधिकतम पांच वर्ष की होगी।
सैलरी क्या होगी
प्रोफेसर को प्रतिमाह एक लाख रुपये, एसोसिएट प्रोफेसर को 80 हजार रुपये और असिस्टेंट प्रोफेसर एवं सहायक निदेशक को 57,700 रुपये निश्चित मानदेय मिलेगा।
चयन कैसे होगा
असिस्टेंट प्रोफेसर पद के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके लिए विषय ज्ञान की 40 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। इसके बाद शैक्षणिक और शोध उपलब्धियों के आधार पर मेरिट तैयार कर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयन के अंतिम चरण में शिक्षण कौशल का 20 अंकों का मूल्यांकन और 10 अंकों का साक्षात्कार होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी