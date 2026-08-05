BSUSC : बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 7000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती
बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर परमानेंट भर्ती के लिए 7000 से अधिक वैकेंसी आने की संभावना है। इसकी तैयारी चल रही है। परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी।
बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिए 7000 से अधिक वैकेंसी आने की संभावना है। इसकी तैयारी चल रही है। परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। बिहार के विश्वविद्यालयों से शिक्षा विभाग ने पहले ही रिक्तियां मांगी थी। कई विश्वविद्यालयों से रिक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। कई विश्वविद्यालयों से रिक्तियां आरक्षण रोस्टर के हिसाब से प्राप्त नहीं हो सकी थी। शिक्षा विभाग ने वैसे विश्वविद्यालयों से जल्द रिक्तियां मांगी हैं। बिहार राज्य विवि सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रो. गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि स्थायी नियुक्ति के लिए सात हजार से अधिक रिक्तियां आ सकती हैं।
शिक्षा विभाग से जैसे ही रिक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। एक माह के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। अगर अगस्त में रिक्तियां मिलेंगी, तो सितंबर में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार की ओर से जैसे इस बार अतिरिक्ति कर्मियों को लगाया था, स्थायी नियुक्ति के समय भी अधिक कार्यबल मिल जाएगा तो समय से बहाली की प्रक्रिया को पूरी कर दिया जाएगा। इस बार संविदा पर 211 कॉलेजों के लिए 2451 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई। इसी तरह सरकार के सहयोग से कार्य को पूरा किया जाएगा। इसबार मात्र 30 दिनों में सात हजार अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर 2451 सहायक प्राध्यापकों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर दी।
अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों को नियमित वेतनमान मिलेगा
पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने एकसाथ तीन रिट याचिका पर सुनवाई के बाद अनुकंपा पर नियुक्ति शिक्षकों को नियमित वेतनमान देने का आदेश दिया। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद-14 का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी भेदभाव ठीक नहीं है। समान स्थिति वाले कर्मियों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए 2006 के नियम लागू होने के पूर्व आवेदन दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने 17 नवंबर 2003 और 16 अप्रैल 2005 को लगाए गए प्रतिबंध के कारण उनके मामलों पर विचार नहीं किया। बाद में जिला अनुकंपा समिति ने 1 जुलाई 2006 के बाद इनके नाम की अनुशंसा तृतीय वर्ग पद के लिए की। इसके बाद इन्हें प्रखंड/नगर शिक्षक के पद पर नियत वेतन पर नियुक्त कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने नियत वेतन को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी। उनका कहना था कि उनके पिता की मृत्यु 1 जुलाई 2006 से पहले हुई थी, इसलिए उनके मामले में उसी समय के नियमों के अनुसार विचार होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा समिति की अनुशंसा एक प्रशासनिक और आकस्मिक कार्य है। इसमें देरी के लिए मृत कर्मचारी के आश्रितों को दंडित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार के पत्र संख्या-336 को मनमाना, अवैध और भेदभावपूर्ण करते हुए रद्द कर दिया।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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