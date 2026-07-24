Assistant Professor Vacancy : BSUSC ने एलाइड विषयों के अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू से रोका
बीएसयूएससी की कॉन्टेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया के दौरान गुरुवार को कई एलाइड विषयों के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने से रोक दिया गया। आयोग ने उन्हें पहले ही साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर जारी किया था।
बिहार राज्य विवि सेवा आयोग (बीएसयूएससी) की संविदा सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया के दौरान गुरुवार को कई एलाइड विषयों के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने से रोक दिया गया। आयोग ने उन्हें पहले ही साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर जारी किया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि एलाइड विषय के अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किए जाने के कारण कई मुख्य विषय के उम्मीदवार कटऑफ में जगह नहीं बना सके। आयोग के अध्यक्ष प्रो. गिरीश कुमार ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण-पत्रों की डिजिटल स्क्रीनिंग की गई थी। आवेदन के समय कई अभ्यर्थियों ने मुख्य विषय का उल्लेख किया, लेकिन साक्षात्कार के दौरान प्रमाणपत्रों की जांच में एलाइड विषय की डिग्री प्रस्तुत की। ऐसी स्थिति में उन्हें साक्षात्कार से रोक दिया गया।
बीएसयूएससी ने अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र सहित छह विषयों में 2,532 संविदा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए 8,034 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। आयोग 20 जुलाई से तीन केंद्रों पर लगातार साक्षात्कार आयोजित कर रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि इतिहास में प्राचीन इतिहास जैसे एलाइड विषय के उम्मीदवारों और समाजशास्त्र में मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री रखने वाले कई अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से वंचित कर दिया गया।
किसका क्या था कटऑफ
सामान्य (यूआर) वर्ग में हिंदी का कटऑफ 69.9 अंक के साथ सबसे अधिक रहा। वहीं इतिहास 68.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। राजनीति विज्ञान 68 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। समाजशास्त्र में 67.6, अर्थशास्त्र में 65.3 और अंग्रेजी में 65.1 अंक का कटऑफ निर्धारित किया गया है। महिला अभ्यर्थियों में भी यही रुझान देखने को मिला। सामान्य महिला (यूआरएफ) वर्ग में हिंदी का कटऑफ 64.3 और राजनीति विज्ञान का 63.6 अंक रहा, जो अधिकतर विषयों से अधिक है। इडब्ल्यूएस, बीसी और इबीसी वर्गों में भी हिंदी और राजनीति विज्ञान का कटऑफ अपेक्षाकृत ऊंचा है। जिन अभ्यर्थियों के अंक निर्धारित न्यूनतम कटऑफ के बराबर या उससे अधिक है, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है।
इन केंद्रों पर आयोजित किए जा रहे हैं इंटरव्यू
● हिंदी और राजनीति विज्ञान विषयों में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा
● 2,532 पदों के लिए 8,034 अभ्यर्थी दे रहे साक्षात्कार
● समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान : दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान, पटना
● अर्थशास्त्र एवं हिंदी : दशरथ मांझी श्रम कौशल विकास केंद्र, पटना
● इतिहास एवं अंग्रेजी : चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना (सीआईएमपी)
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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