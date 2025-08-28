assistant professor to become an associate and professor required minimum experience ugc research papers rules bihar असिस्टेंट से एसोसिएट और प्रोफेसर बनने के लिए कितना अनुभव और रिसर्च पेपर चाहिए, नए नियम लागू, Career Hindi News - Hindustan
बिहार के विवि एवं अंगीभूत कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए परिनियम को मंजूरी देने के बाद लागू कर दिया गया है। इसके मुताबिक प्रोफेसर बनने के लिए 10 शोध पत्र प्रकाशित होना अनिवार्य है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना, हिंदुस्तान ब्यूरोThu, 28 Aug 2025 06:30 AM
असिस्टेंट से एसोसिएट और प्रोफेसर बनने के लिए कितना अनुभव और रिसर्च पेपर चाहिए, नए नियम लागू

बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए नया परिनियम (स्टैट्यूट) लागू कर दिया गया। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए सहायक प्रोफेसर पद पर न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 7 शोध पत्र प्रकाशित होना चाहिए। प्रोफेसर बनने के लिए 10 शोध पत्र प्रकाशित होना अनिवार्य है। 10 साल तक सहायक प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने का अनुभव भी जरूरी है। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खां ने बिहार के विवि एवं अंगीभूत कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए परिनियम को मंजूरी देने के बाद इसे लागू किया गया।

एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर दोनों पदों पर चयन के लिए शोध पत्र अंक, साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर चयन के लिए मेरिट लिस्ट तैयार होगी। प्रधान सचिव आरएल चोंग्थू ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के सभी विवि के स्वीकृत स्नातकोत्तर विभागों में विषयवार एक प्रोफेसर और दो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पिछले 40 वर्षों से रिक्त हैं।

परिनियम के अनुसार एसो. प्रोफेसर और प्रोफेसर का चयन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से होगा। संबंधित विषय पर स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55%अंक और पीएचडी की उपाधि अनिवार्य है। यूजीसी के पारामीटर के आधार पर शोध पत्र प्रकाशित होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कुल न्यूनतम रिसर्च स्कोर 75 होंगे, जबकि प्रोफेसर के लिए न्यूनतम रिसर्च स्कोर 120 निर्धारित किए गए हैं। परिनियम के मुताबिक इनकी नियुक्ति पूरे भारत के योग्य अभ्यर्थियों के लिए होगी।

