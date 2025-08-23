असिस्टेंट प्रोफेसरों की सैलरी सिर्फ 30 हजार होने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, सरकार को वेतन सही करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि यह चिंताजनक है कि असिस्टेंट प्रोफेसरों को 30000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। अब समय आ गया है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर विचार करे और उनके कार्यों के आधार पर वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाए।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में कॉन्ट्रेक्ट पर पढ़ा रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों को दी जा रही बेहद कम सैलरी पर नाराजगी जाहिर की। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार के लिए यह बिल्कुल सही समय है कि वह असिस्टेंट प्रोफेसरों के कार्यों के आधार पर उनके वेतन को तर्कसंगत बनाए। न्यायालय ने कहा कि कॉन्टेक्ट के आधार पर नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को वर्तमान में 30000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है, जबकि एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसरों को लगभग 1,16,000 रुपये मासिक और रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसरों को लगभग 1,36,952 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है, जबकि ये सभी समान कार्य कर रहे हैं।

लॉइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, 'यह चिंताजनक है कि असिस्टेंट प्रोफेसरों को 30000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। अब समय आ गया है कि राज्य इस मुद्दे पर विचार करे और उनके कार्यों के आधार पर वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाए।'

शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षकों को सम्मानजनक पारिश्रमिक न देना देश में ज्ञान के महत्व को कम करता है। अदालत ने कहा कि कॉन्ट्रेक्ट वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भी अन्य असिस्टेंट प्रोफेसरों के समान वेतन के हकदार हैं।

शिक्षाविद और प्रोफेसर राष्ट्र की बौद्धिक रीढ़ न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने शिक्षाविदों और प्रोफेसरों को किसी भी राष्ट्र की ‘बौद्धिक रीढ़ कहा, जो भविष्य की पीढ़ियों के मन और चरित्र को आकार देने में अपना जीवन समर्पित करते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांतों को लागू करते हुए, पीठ ने निर्देश दिया कि गुजरात में संविदा पर नियुक्त कुछ सहायक प्रोफेसर अन्य सहायक प्रोफेसरों के स्वीकार्य न्यूनतम वेतनमान के हकदार होंगे। पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के दो फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें समान कर्तव्यों और कार्यों को करने वाले सहायक प्रोफेसरों के साथ वेतन में समानता का दावा भी शामिल था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कई संदर्भों में, शिक्षकों को दिया जाने वाला वेतन और मान्यता उनके योगदान के महत्व को सही मायने में नहीं दर्शाती है।