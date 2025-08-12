assistant professor recruitment : Punjab Govt moves supreme court to retain 1158 asst profs librarians whose recruitment 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन भर्ती में पंजाब सरकार ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका, SC ने रद्द की थी बहाली, Career Hindi News - Hindustan
1158 असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन भर्ती में पंजाब सरकार ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका, SC ने रद्द की थी बहाली

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर गुहार लगाई है कि वह अपने 14 जुलाई 2025 के उस आदेश में संशोधन करे जिसमें उसने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को रद्द कर दिया था। सरकारी कॉलेजों में साल 2021 में ये भर्तियां की गई थीं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 07:11 AM
पंजाब सरकार ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर व लाइब्रेरियन भर्ती रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई है कि वह अपने 14 जुलाई के आदेश में संशोधन करे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2025 को पंजाब सरकार की ओर से की गई 1,158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को रद्द कर दिया था। अदालत का कहना था कि इस भर्ती में संवैधानिक नियमों और यूजीसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। राज्य के सरकारी कॉलेजों में साल 2021 में ये भर्तियां की गई थीं।

पंजाब सरकार ने याचिका में सरकार ने अनुरोध किया है कि नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक इन असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवाएं अस्थायी रूप से जारी रखने की इजाजत दी जाए। शिक्षामंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि पंजाब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने 14 जुलाई 2025 के आदेशों में संशोधन की मांग की है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि हमारे सरकारी कॉलेजों में छात्रों के हित में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन को फिलहाल पद पर बने रहने की अनुमति दी जाए। इस बीच राज्य अन्य सभी संभावित कानूनी उपायों पर भी विचार कर रहा है।'

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच बेरोजगार होने के कगार पर पहुंचे इन टीचिंग व नॉन टीचिंग कर्मियों ने मांग की है कि उन्हें आदेश में केवल संशोधन नहीं, बल्कि पूरा न्याय चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा 'हरजोत सिंह बैंस जी, हम एक मजबूत पैरवी और पूर्ण न्याय की उम्मीद करते हैं - सिर्फ बदलाव की नहीं। हम सिस्टम की नाकामी के शिकार हैं, हमारी अपनी कोई गलती नहीं है। यह मेरिट को फिर से बहाल करने, तीन दशकों के बाद पुनर्जीवित हुए सरकारी कॉलेजों को बचाने और शिक्षा के लिए पंजाब के वोट का सम्मान करने को लेकर है।'

14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधांशु धूलिया और के. विनोद चंद्रेन की बेंच ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें पंजाब सरकार की ओर से की गई भर्ती को सही ठहराया गया था। शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार को 2018 यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक नई भर्ती करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था, 'इस मामले में बहुत सी खामियां दिखती हैं। इस भर्ती में यूजीसी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए मल्टिपल चॉइस वाले प्रश्नों के साथ सिर्फ एक पेपर लिया गया। इसके अलावा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। इस तरह नियम का उल्लंघन हुआ और संविधान के आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है। इसी के चलते हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती को रद्द किया था, जो सही फैसला था। इस मामले में हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने जो फैसला दिया, वह गलत था।' दरअसल जनवरी 2021 में पंजाब लोक सेवा आयोग की ओर से 931 असिस्टेंट प्रोफेसरों और 50 लाइब्रेरियन की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था।

इसके बाद सरकार ने 160 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद और जोड़ दिए थे। इसके अलावा लाइब्रेरियन के भी 17 पद इस भर्ती में जोड़े गए थे। हालांकि बाद में इस भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो गया। लोकसेवा आयोग से इन भर्तियों को वापस ले लिया गया और दो विभागीय चयन समितियों को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। इनके मुख्य स्टेट यूनिवर्सिटीज के वीसी बनाए गए। यह भर्ती सिर्फ एक परीक्षा के माध्यम से की गई। इसमें अकादमिक रिकॉर्ड, रिसर्च परफॉर्मेंस और इंटरव्यू आदि का ध्यान नहीं रखा गया। इसी को आधार बनाते हुए कुछ लोगों ने मामला अदालत में दाखिल कर दिया।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने इस भर्ती को अगस्त 2022 में रद्द कर दिया था। हालांकि डिविजन बेंच में जब मामला पहुंचा तो उसने सितंबर 2024 में पहले का फैसला पलट दिया और भर्ती को बहाल कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने अब फिर से भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार यह बताने में असफल रही है कि आखिर क्यों नियमों से परे जाकर भर्ती की गई। अदालत ने कहा कि पंजाब सरकार यह भी नहीं बता सकी है कि आखिर क्यों लोक सेवा आयोग को बाईपास कर दिया और विभागीय समितियों के माध्यम से भर्ती कराई।

