Assam SLPRB Recruitment 2026: असम में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 2972 पदों पर निकली बंपर भर्ती

संक्षेप: Assam SLPRB Recruitment 2026: असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (SLPRB) ने वन विभाग, असम पुलिस और अग्निशमन सेवा जैसे विभिन्न विभागों में कुल 2972 रिक्त पदों के लिए एक बड़ी भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है।

Assam SLPRB Vacancy 2026: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए असम से एक बहुत ही उत्साहजनक खबर सामने आई है। असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (SLPRB) ने वन विभाग, असम पुलिस और अग्निशमन सेवा जैसे विभिन्न विभागों में कुल 2972 रिक्त पदों के लिए एक बड़ी भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को पुलिस और वन सेवा में शामिल होकर देश और राज्य की सेवा करने का बेहतरीन अवसर मिल रहा है। योग्य उम्मीदवार 22 जनवरी 2026 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किस विभाग में कितने पद? इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अलग-अलग योग्यताओं के आधार पर कई श्रेणियों में पद निकाले गए हैं। सबसे अधिक रिक्तियां कांस्टेबल (श्रेणी-तृतीय) के लिए हैं, जिनकी संख्या 733 है। इसके अलावा कांस्टेबल (WO/WT) के 642 और वन रक्षक के 504 पद भरे जाएंगे। एएफपीएफ कांस्टेबल के लिए 405 और फायरमैन के लिए 337 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं, वनपाल (श्रेणी-I) के लिए 211 पद निर्धारित किए गए हैं। इनके अलावा गेम वॉचर के 74, आपातकालीन बचावकर्ता के 41, बैंडमैन के 11, केवट के 10, और बिगुलर के 2 पद शामिल हैं। कांस्टेबल (UB) और उप-अधिकारी के लिए भी 1-1 पद पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

शैक्षणिक योग्यता और पात्रता विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं भी अलग-अलग रखी गई हैं। वनपाल (ग्रेड-I) बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। वहीं, कांस्टेबल (WO/WT) और सब-ऑफिसर जैसे तकनीकी पदों के लिए हाई स्कूल में विज्ञान विषय के साथ पीसीएम (भौतिकी, रसायन और गणित) में योग्यता होना अनिवार्य है। वन रक्षक, वन्यजीव निगरानीकर्ता (गेम वॉचर) और कांस्टेबल (UB) के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एएफपीएफ कांस्टेबल, बैंडमैन और बिगुलर जैसे पदों के लिए 10वीं पास (HSLC) होना पर्याप्त है। केवट यानी बोटमैन पद के लिए आवेदक को तैराकी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

वेतन और अन्य सुविधाएं चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा। भर्ती बोर्ड के अनुसार, अलग-अलग पदों के लिए वेतनमान पे-बैंड 2 (14,000 से 70,000 रुपये) और पे-बैंड 1 (12,000 से 52,000 रुपये) के तहत तय किया गया है। इसके साथ ही सरकार के नियमानुसार ग्रेड पे, महंगाई भत्ता (DA), आवास भत्ता (HRA) और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

आवेदन की प्रक्रिया इच्छुक उम्मीदवारों को SLPRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद उम्मीदवार अपनी डिटेल्स भर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फोटो, सिग्नेचर और अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन करते समय कोई असुविधा न हो। आवेदन जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर लें।