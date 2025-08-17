असम राइफल्स में स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए शानदार मौका, महिला-पुरुष कर सकते हैं आवेदन

Assam Rifles Sports Quota Recruitment 2025: खेलों में दम दिखाने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी। असम राइफल्स ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत 69 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है।

Assam Rifles Sports Quota Recruitment 2025: अगर आप खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं और सेना जैसी जिम्मेदारी निभाने का जज्बा रखते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन अवसर सामने आया है। असम राइफल्स ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत 69 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों पर राइफलमैन और राइफलवुमन (जनरल ड्यूटी) के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों के पास 15 सितंबर 2025 तक का समय है। आवेदन केवल असम राइफल्स की आधिकारिक वेबसाइट assamrifles.gov.in के जरिए ही किया जा सकेगा।

Assam Rifles Sports Quota Recruitment 2025: क्या होनी चाहिए योग्याता इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही शर्त यह है कि उम्मीदवार ने किसी न किसी राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या विश्वविद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो। यह भर्ती उन खिलाड़ियों के लिए विशेष अवसर है, जो अपने खेल करियर को वर्दी और देश सेवा के साथ जोड़ना चाहते हैं।

Assam Rifles Sports Quota Recruitment 2025: कितनी होनी चाहिए आयु सीमा भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल और ओबीसी वर्ग को 100 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान और भत्ते दिए जाएंगे, जो असम राइफल्स के कर्मियों के बराबर होंगे।