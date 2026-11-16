असम राइफल्स भर्ती का फॉर्म दोबारा भरें, पुरानी नोटिफिकोशन रद्द, 354 पदों पर 10वीं-12वीं पास करें अप्लाई
असम राइफल्स ने 354 ग्रुप-सी पदों की पुरानी भर्ती रद्द कर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। 15 नवंबर से 14 दिसंबर 2026 तक दोबारा ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं। पुराने आवेदकों को भी नया फॉर्म भरना होगा।
देश की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल असम राइफल्स में शामिल होकर देश सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण अपडेट है। यदि आपने सितंबर-अक्टूबर में असम राइफल्स के 354 पदों के लिए आवेदन किया था या आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है।
असम राइफल्स की ओर से निकाली गई 354 ग्रुप-सी पदों की पुरानी भर्ती प्रक्रिया को 30 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया था। इसके बाद 3 नवंबर 2026 को नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 15 नवंबर 2026 से नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सबसे जरूरी बात यह है कि जिन उम्मीदवारों ने पुराने नोटिफिकेशन के तहत पहले आवेदन किया था, उनका पुराना आवेदन अब मान्य नहीं होगा। उन्हें भी नए नोटिफिकेशन के तहत दोबारा ऑनलाइन फॉर्म भरना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क
इच्छुक और पात्र उम्मीदवार असम राइफल्स की आधिकारिक वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 15 नवंबर 2026
आवेदन करने की अंतिम तिथि: 14 दिसंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक)
आवेदन शुल्क: सामान्य और अन्य पात्र उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है। SC, ST और एक्स-सर्विसमैन को शुल्क से छूट दी गई है। ध्यान रहे कि एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद फॉर्म में सुधार का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सभी जानकारियां सावधानी से भरें।
पदों की डिटेल्स, योग्यता और आयु सीमा
इस भर्ती अभियान के जरिए वारंट ऑफिसर (साइफर, ड्राफ्ट्समैन, ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट), हवलदार और राइफलमैन (इलेक्ट्रीशियन, फिटर, व्हीकल मैकेनिक, वेल्डर, स्टोर कीपर, मेसन आदि) के कुल 354 पदों को भरा जाएगा।
शैक्षणिक योग्यता: पद के अनुसार उम्मीदवार का 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में 2 साल का ITI सर्टिफिकेट या इंजीनियरिंग/मेडिकल डिप्लोमा या निर्धारित ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
आयु सीमा: उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पद के अनुसार 23 से 25 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना 01 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों (SC/ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष) को सरकारी नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु में छूट मिलेगी।
कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?
असम राइफल्स भर्ती रैली 2026 में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों से गुजरने के बाद होगा।
शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षण (PST/ PET): सबसे पहले शारीरिक परीक्षण और दौड़ होगी। लद्दाख क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों के पुरुष अभ्यर्थियों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।
कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT): फिजिकल पास करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी।
ट्रेड स्किल टेस्ट और मेडिकल: इसके बाद संबंधित ट्रेड का स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण (DME) होगा। अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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