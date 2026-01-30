12वीं से ग्रेजुएट तक के लिए सरकारी नौकरी का मौका, निकली है 2972 पदों पर बंपर भर्ती

संक्षेप: SLPRB Assam ने 2972 पदों पर Forest Guard और अन्य पदों के लिए भर्ती निकाली है, आवेदन 22 जनवरी से 22 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन होंगे।

असम में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए साल 2026 की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक सामने आ चुकी है। State Level Police Recruitment Board (SLPRB), Assam ने Forest Guard Recruitment 2026 के तहत कुल 2972 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों तक को मौका दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इच्छुक उम्मीदवार slprbassam.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

किन पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के तहत कुल 13 अलग-अलग पद शामिल किए गए हैं। इनमें Forester Grade-I, Forest Guard, Game Watcher, AFPF Constable, Constable (WO/WT), Fireman, Emergency Rescuer, Constable (Grade-III), Bandman, Bugler और Boatman जैसे पद शामिल हैं। सबसे ज्यादा पद Constable (Grade-III) और Constable (WO/WT) के लिए रखे गए हैं, जिससे युवाओं के लिए अवसर और बढ़ जाता है।

आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें SLPRB Assam Forest Guard Recruitment 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 22 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे सभी वर्गों के उम्मीदवार बिना किसी आर्थिक बोझ के आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता का विवरण हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग तय की गई है। Forest Guard और Game Watcher पद के लिए 10+2 पास होना जरूरी है, जबकि Forester Grade-I के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री अनिवार्य है। Fireman और Emergency Rescuer के लिए 12वीं (विज्ञान) और Constable Grade-III के लिए HSLC पास उम्मीदवार पात्र होंगे। Boatman पद के लिए तैराकी में दक्षता भी जरूरी रखी गई है।

आयु सीमा और छूट आयु सीमा की बात करें तो Forest Guard, Forester और Game Watcher पदों के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं Constable, Fireman और Boatman पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी।

वेतनमान और भत्ते चयनित उम्मीदवारों को असम सरकार के पे-बैंड के अनुसार आकर्षक वेतन मिलेगा। अधिकतर पदों के लिए वेतन 14,000 से 70,000 रुपये प्रति माह रहेगा, जिसमें Grade Pay 5,600 से 6,400 रुपये तक होगा। Boatman पद के लिए वेतनमान 12,000 से 52,000 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा उम्मीदवारों को अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी मिलेगा।

चयन प्रक्रिया का पूरा तरीका SLPRB Assam Forest Guard भर्ती 2026 में चयन कई चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले उम्मीदवारों को Physical Efficiency Test (PET) और Physical Standard Test (PST) से गुजरना होगा। इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। Forest Guard और Forester पदों के लिए Walking Test भी लिया जाएगा। अंतिम चरण में Oral/Viva Voce और कुछ विशेष पदों के लिए ट्रेड या स्विमिंग टेस्ट आयोजित होगा।

आवेदन करने की प्रक्रिया उम्मीदवारों को आवेदन के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट www.slprbassam.in पर जाना होगा। एक ही Application ID से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आवेदन फॉर्म भरते समय सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फॉर्म सबमिट करने के बाद Acknowledgement Slip डाउनलोड करनी होगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है।