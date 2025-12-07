10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, Assam Police में निकली 1715 Constable की बंपर भर्ती

संक्षेप: Assam Police में 1715 Constable पदों पर भर्ती। 10वीं 12वीं पास उम्मीदवार 16 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता, वेतन व प्रोसेस जानें।

असम पुलिस की ओर से युवाओं के लिए बड़ा मौका आया है। Assam Police ने 1715 Constable पदों के लिए आधिकारिक भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिसमें 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती Constable (UB) और Constable (AB) दोनों शाखाओं के लिए है। आवेदन की प्रक्रिया 16 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक चलेगी और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किन पदों पर वैकेंसी इस भर्ती में दो अलग-अलग शाखाओं के लिए कुल 1715 पद शामिल हैं।

Constable (UB) - Unarmed Branch में 1052 पद, जबकि

Constable (AB) - Armed Branch में 663 पद रखे गए हैं। इन पदों में ओबीसी/एमओबीसी, चाय जनजाति, एससी, एसटी(पी), एसटी(एच), महिला अभ्यर्थी, उग्रवाद प्रभावित उम्मीदवार, एसपीओ, होम गार्ड और एनसीसी/खेल सर्टिफिकेट धारकों के लिए आरक्षण लागू होगा। इसका साफ मतलब है कि हर श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यायसंगत अवसर देने का प्रयास किया गया है।

कौन कर सकता है आवेदन कांस्टेबल (UB) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को न्यूनतम 12वीं (HS) पास होना जरूरी है। जबकि कांस्टेबल (AB) के लिए 10वीं (HSLC) पास उम्मीदवार योग्य माने जाएंगे।

उम्मीदवार असम राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए और स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना भी अनिवार्य शर्त है। इसके अलावा उम्मीदवार को असमिया या राज्य की मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। होम गार्ड, वीडीपी और एसपीओ के लिए अनुभव और सेवा प्रमाणपत्र के आधार पर अतिरिक्त आयु छूट और आरक्षण का लाभ उपलब्ध होगा।

क्या होनी चाहिए आयु सीमा अभ्यर्थियों की उम्र 1 जनवरी 2026 के आधार पर 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकार के नियमों के मुताबिक आयु छूट इस प्रकार मिलेगी-

SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट

OBC/MOBC उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट

SPOs और militancy affected candidates के लिए 10 साल तक की छूट महत्वपूर्ण बात यह है कि आयु प्रमाण के रूप में केवल HSLC प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।

क्या होगा वेतन और सुविधाएं चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 14,000 से 70,000 रुपये के बीच वेतन मिलेगा, जिसके साथ 5,600 रुपये ग्रेड पे और अन्य भत्ते भी शामिल होंगे। सरकारी नौकरी के साथ मिलने वाली पेंशन सुविधाएं भी इसी भर्ती में लागू रहेंगी, जिससे सेवा और भविष्य दोनों सुरक्षित रहते हैं।

क्या है चयन प्रक्रिया असम पुलिस भर्ती प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले PET (Physical Efficiency Test) होगा, जिसमें 40 से 60 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद Medical Exam, फिर PST (Physical Standard Test) और फिर 50 अंकों का लिखित परीक्षण किया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 एमसीक्यू आधारित होगी और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी UB शाखा के उम्मीदवारों को 5 अंक का अतिरिक्त academic weightage भी दिया जाएगा। हर चरण में उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।

फिजिकल मानक सामान्य/OBC/SC/ST(P) पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 162.5 सेमी और महिलाओं के लिए 154 सेमी तय की गई है। ST(H) उम्मीदवारों को थोड़ी कम ऊंचाई में भी छूट मिलेगी। पुरुष उम्मीदवारों के लिए छाती में 5 सेमी विस्तार अनिवार्य है। मेडिकल योग्यता में पूरी तरह फिट होना होगा जरूरी है। उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह फिट होने चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस, स्क्विंट, नॉक नी, फ्लैट फुट, डायबिटीज, श्वसन रोग आदि चिकित्सा स्थितियां उम्मीदवार को भर्ती से बाहर कर सकती हैं।