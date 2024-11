Assam Police admit card 2024: असम पुलिस कमांडो कांस्टेबल PST/PET के लिए एडमिट कार्ड जारी, Direct Link

Assam Police admit card 2024 Out: राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (SLPRB) असम ने कांस्टेबल (कमांडो बटालियन) फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार पीईटी/पीएसटी राउंड के लिए पात्र हैं, वे slprbassam.in से असम पुलिस एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

2. इसके बाद आपको ‘Download Admit Card for PST & PET for Constable AB for Commando Batttalions’ पर क्लिक करना होगा।