Assam NEET UG Counselling 2025 : पहले राउंड का रिजल्ट जारी, जानिए कितने छात्रों को मिली मेडिकल सीट

Assam NEET UG Counselling 2025 : असम नीट काउंसलिंग 2025 का पहला राउंड पूरा हो गया है। पहले राउंड में 3122 छात्रों को मेडिकल सीट मिली है। अब 22-23 अगस्त को कॉलेज जाकर एडमिशन लेना होगा।

Assam NEET UG Counselling 2025 : मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आई है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन (DME) असम ने आज 18 अगस्त 2025, नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। इस लिस्ट में कुल 3122 छात्रों को सीट मिली है।

हालांकि, कई छात्रों को सीट नहीं मिल पाई क्योंकि उनकी पसंद के कॉलेज या कोर्स उपलब्ध नहीं थे। अब जिन छात्रों को सीट अलॉट हुई है, उन्हें 22 और 23 अगस्त 2025 को अपने-अपने कॉलेज जाकर एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं, PWD कैटेगरी के उम्मीदवारों को 20 अगस्त को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपने ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स लेकर जाना होगा ताकि उनकी विकलांगता की जांच की जा सके।

Assam NEET UG Counselling 2025 : पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऐसे देखें सबसे पहले dme.assam.gov.in पर जाएं होमपेज पर “Admission Notice – UG/PG/Others” लिंक पर क्लिक करें Admission_Notice_NEET_UG_2025 (1st online counselling) पर क्लिक करें पीडीएफ फाइल खुलेगी इसमें अपना नाम या NEET 2025 रोल नंबर सर्च करें

Assam NEET UG Counselling 2025 : पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लिस्ट में यह डिटेल होगी NEET UG 2025 रोल नंबर, स्कोर और रैंक

DME एप्लिकेशन नंबर

संशोधित स्टेट रैंक

कैंडिडेट का नाम

कैटेगरी/सब- कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी (अगर हो)

सीट अलॉटमेंट / चयन विवरण

Assam NEET UG Counselling 2025 : पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को लेकर अहम बात यह लिस्ट अभी प्रोविजनल है। फाइनल एडमिशन तभी होगा जब उम्मीदवार कॉलेज जाकर ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स वेरिफाई कराएंगे और 25000 रुपये की फीस जमा करेंगे। कॉलेज डॉक्युमेंट्स लेने के बाद रसीद देगा।