Assam NEET UG Counseling 2025 : Result of first round released know how many students got medical seats Assam NEET UG Counselling 2025 : पहले राउंड का रिजल्ट जारी, जानिए कितने छात्रों को मिली मेडिकल सीट, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Assam NEET UG Counseling 2025 : Result of first round released know how many students got medical seats

Assam NEET UG Counselling 2025 : पहले राउंड का रिजल्ट जारी, जानिए कितने छात्रों को मिली मेडिकल सीट

Assam NEET UG Counselling 2025 : असम नीट काउंसलिंग 2025 का पहला राउंड पूरा हो गया है। पहले राउंड में 3122 छात्रों को मेडिकल सीट मिली है। अब 22-23 अगस्त को कॉलेज जाकर एडमिशन लेना होगा।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 09:55 PM
share Share
Follow Us on
Assam NEET UG Counselling 2025 : पहले राउंड का रिजल्ट जारी, जानिए कितने छात्रों को मिली मेडिकल सीट

Assam NEET UG Counselling 2025 : मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आई है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन (DME) असम ने आज 18 अगस्त 2025, नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। इस लिस्ट में कुल 3122 छात्रों को सीट मिली है।

हालांकि, कई छात्रों को सीट नहीं मिल पाई क्योंकि उनकी पसंद के कॉलेज या कोर्स उपलब्ध नहीं थे। अब जिन छात्रों को सीट अलॉट हुई है, उन्हें 22 और 23 अगस्त 2025 को अपने-अपने कॉलेज जाकर एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं, PWD कैटेगरी के उम्मीदवारों को 20 अगस्त को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपने ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स लेकर जाना होगा ताकि उनकी विकलांगता की जांच की जा सके।

Assam NEET UG Counselling 2025 : पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऐसे देखें

  1. सबसे पहले dme.assam.gov.in पर जाएं
  2. होमपेज पर “Admission Notice – UG/PG/Others” लिंक पर क्लिक करें
  3. Admission_Notice_NEET_UG_2025 (1st online counselling) पर क्लिक करें
  4. पीडीएफ फाइल खुलेगी
  5. इसमें अपना नाम या NEET 2025 रोल नंबर सर्च करें

Assam NEET UG Counselling 2025 : पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लिस्ट में यह डिटेल होगी

  • NEET UG 2025 रोल नंबर, स्कोर और रैंक
  • DME एप्लिकेशन नंबर
  • संशोधित स्टेट रैंक
  • कैंडिडेट का नाम
  • कैटेगरी/सब- कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी (अगर हो)
  • सीट अलॉटमेंट / चयन विवरण

Assam NEET UG Counselling 2025 : पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को लेकर अहम बात

यह लिस्ट अभी प्रोविजनल है। फाइनल एडमिशन तभी होगा जब उम्मीदवार कॉलेज जाकर ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स वेरिफाई कराएंगे और 25000 रुपये की फीस जमा करेंगे। कॉलेज डॉक्युमेंट्स लेने के बाद रसीद देगा।

गौरतलब है कि डीएमई असम ने इससे पहले 15 जुलाई 2025 को संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की थी, जिसमें 19823 नाम शामिल थे। पहले राउंड का रिज़ल्ट 6 अगस्त को आना था, लेकिन MCC NEET 2025 काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव की वजह से इसमें देरी हुई।

NEET Neet Ug
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।