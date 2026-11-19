डॉक्टर बनना है तो शादी भूल जाइए; असम में आदेश से हंगामा, क्या रखी गईं शर्तें
असम के जनरल मेडिसिन विभाग ने पीजी डॉक्टरों को रेजिडेंसी पूरी होने तक शादी टालने की सलाह दी है, जिस पर FAIMA और यूडीएफ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए आदेश वापस लेने की मांग की।
अस्पताल के वार्डों में दिन-रात मरीजों की जान बचाने वाले जूनियर डॉक्टरों से अब उनकी निजी जिंदगी का हक भी पहरा होने लगा है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है लेकिन असम के डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन की तरफ से जारी एक ताजा एडवाइजरी ने पूरे मेडिकल जगत में हंगामा खड़ा कर दिया है। इस अजीबोगरीब आदेश में पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टरों को सलाह दी गई है कि वे अपनी रेजिडेंसी पूरी होने तक शादी जैसे निजी फैसलों को टाल दें। जैसे ही यह फरमान सामने आया देश भर के डॉक्टरों के संगठनों का पारा चढ़ गया और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया।
क्या है पूरा मामला और आदेश में क्या लिखा है?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, असम के मेडिसिन विभाग के दफ्तर से जारी इस आधिकारिक एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है कि सभी पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टरों को अपनी रेजिडेंसी की अवधि पूरी होने तक शादी जैसे निजी पड़ावों को आगे बढ़ा देना चाहिए। विभाग का तर्क है कि ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टरों का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने क्लीनिकल कामकाज, मरीजों की देखभाल, पढ़ाई और रिसर्च की जरूरतों पर होना चाहिए।
आदेश में यह भी जोड़ा गया है कि सभी पीजी ट्रेनी डॉक्टरों से उम्मीद की जाती है कि वे इस एडवाइजरी का सख्ती से पालन करें। प्रशासन की नजर में शायद एक डॉक्टर की शादी उसके काम और पढ़ाई के बीच रोड़ा बन सकती है, लेकिन डॉक्टरों की बिरादरी को यह दखलअंदाजी कतई रास नहीं आ रही है।
FAIMA का तल्ख पलटवार
इस आदेश के वायरल होते ही फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने मोर्चा खोल दिया। संगठन ने इस एडवाइजरी को पूरी तरह बेतुका बताते हुए इसे फौरन वापस लेने की मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए FAIMA ने लिखा कि वे इस अनुचित सलाह की कड़ी निंदा करते हैं। संगठन ने प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाते हुए बेहद तल्ख लहजे में कहा, "प्यारे प्रशासकों, रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी के घंटे तय कीजिए, उनकी निजी जिंदगी नहीं। रेजिडेंसी एक पोस्टग्रेजुएट कोर्स है, कोई ब्रह्मचर्य की कसम नहीं!" FAIMA का साफ मानना है कि रेजिडेंट डॉक्टरों को अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी संभालने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए।
यूडीएफ ने उठाए वर्कलोड और महिला डॉक्टरों के दबाव पर सवाल
सिर्फ FAIMA ही नहीं, बल्कि डॉक्टरों के एक और बड़े संगठन यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) ने भी इस फरमान को आड़े हाथों लिया है। यूडीएफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सिस्टम की असल कमी की तरफ इशारा किया। संगठन ने लिखा कि अगर किसी रेजिडेंट डॉक्टर की शादी को क्लीनिकल ड्यूटी और मरीजों की देखभाल के लिए खतरा माना जा रहा है, तो असली दिक्कत शादी नहीं है, बल्कि अस्पतालों में काम का बढ़ता बोझ (वर्कलोड) और स्टाफ की कमी है। यूडीएफ ने एक बेहद संवेदनशील और व्यावहारिक पहलू भी सामने रखा। संगठन के मुताबिक, पीजी रेजिडेंट डॉक्टर आमतौर पर अपनी उम्र के 20 के आखिरी दशक या 30 के शुरुआती दौर में होते हैं। तीन साल की लंबी रेजिडेंसी के लिए किसी की पूरी जिंदगी को 'पॉज' या फ्रीज नहीं किया जा सकता। खासकर महिला रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए यह स्थिति और भी मुश्किल भरी होती है, क्योंकि समाज और परिवार की तरफ से सबसे ज्यादा दबाव उन्हीं को झेलना पड़ता है।
फिलहाल, असम के इस विभाग की एडवाइजरी ने एक बार फिर मेडिकल सेक्टर में डॉक्टरों के वर्क-लाइफ बैलेंस और प्रशासन के अड़ियल रवैये पर बड़ी बहस छेड़ दी है। अब देखना यह होगा कि चौतरफा आलोचना के बाद विभाग अपने इस विवादित आदेश को वापस लेता है या फिर इस पर कोई सफाई पेश करता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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