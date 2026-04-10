Assam HSLC Result 2026 Live: sebaonline.org पर जारी होने वाला है असम बोर्ड 10th रिजल्ट, resultsassam.nic.in करें चेक

Assam HSLC Result 2026 Live

Fri, 10 Apr 2026 09:21 AM IST

Assam SEBA HSLC Result 2026 Live Updates , sebaonline.org : असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड कुछ देर में 10वीं रिजल्ट 2026 जारी करने वाला है। स्टूडेंट्स सुबह 10.30 बजे results.sebaonline.org, sebaonline.org और resultsassam.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। असम माध्यमिक परीक्षा 2026 (Assam HSLC 2026) रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर डालकर सबमिट करना होगा। असम बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 10 फरवरी से 27 फरवरी तक राज्य भर के 1,046 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसके लिए कुल 4,38,565 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। पिछले वर्ष 10वीं में 63.98 फीसदी विद्यार्थी पास हुए थे। जोरहाट के प्रज्ञा एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा अमीशी सैकिया ने 591 अंकों के साथ मैट्रिक परीक्षा में टॉप किया था। उनके क्लासमेट अनिर्बान बरगोहाई 589 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। असम जटिया स्कूल के सप्तर्स्वा बोरदोलोई 590 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। SEBA Assam Board HSLC 10th Result 2026: कैसे चेक करें असम 10th रिजल्ट स्टेप 1 - सबसे पहले asseb.in, sebaonline.org, resultsassam.nic.in पर जाएं। स्टेप 2 - होमपेज पर जाकर SEBA Assam Board HSLC Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3 - यहां अपना रोल नंबर व डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें। स्टेप 4 - रिजल्ट आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। स्टेप 5 - डाउनलोड पर क्लिक कर स्कोर कार्ड अपने कंप्यूटर पर सेव कर लें।

10 Apr 2026, 09:12:10 AM IST Assam HSLC Result 2026 Live: SMS और मोबाइल ऐप से भी देखें रिजल्ट Assam HSLC Result 2026 Live: यदि इंटरनेट की सुविधा कम है, तो छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा, गूगल प्ले स्टोर से 'SEBA Results' ऐप या DigiLocker का उपयोग करके भी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड की जा सकती है।

10 Apr 2026, 08:59:45 AM IST Assam HSLC Result 2026 Live: प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी घोषणा Assam HSLC Result 2026 Live: असम बोर्ड रिजल्ट की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेगा। इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, जहां से छात्र अपनी ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।

10 Apr 2026, 08:59:13 AM IST Assam HSLC Result 2026 Live: पिछले साल के डिस्टिंक्शन, स्टार और लेटर मार्क्स Assam HSLC Result 2026 Live: डिस्टिंक्शन, स्टार और लेटर मार्क्स पाने वाले छात्रों की संख्या ये है- डिस्टिंक्शन: 5,336 स्टार: 16,517 लेटर मार्क्स: 1,68,312

10 Apr 2026, 08:57:40 AM IST Assam HSLC Result 2026 LIVE: ऑनलाइन मार्कशीट में क्या क्या होगा Assam HSLC Result 2026 LIVE: जो ऑनलाइन मार्कशीट मिलेगी, उसमें निम्न जानकारी शामिल होगी: छात्र का नाम रोल नंबर परीक्षा का नाम बोर्ड का नाम विषयों की सूची प्राप्त अंक कुल अंक पास/फेल की स्थिति

10 Apr 2026, 08:54:15 AM IST Assam HSLC Result 2026 LIVE: फरवरी में हुई थी परीक्षा Assam HSLC Result 2026 LIVE: असम बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 10 फरवरी से 27 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल करीब 4.38 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे।

10 Apr 2026, 08:52:14 AM IST Assam HSLC Result 2026 LIVE: आज 10.30 बजे जारी होगा रिजल्ट Assam HSLC Result 2026 LIVE: असम 10वीं का परिणाम 2026 आज, 10 अप्रैल 2026 को घोषित किया जाएगा। परिणाम सुबह 10:30 बजे जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार अपना परिणाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट sebaonline.org पर जा सकते हैं।

10 Apr 2026, 08:51:25 AM IST Assam HSLC Result 2026 Live: पिछले साल जोरहाट की अमिशी सइकिया ने किया था टॉप Assam HSLC Result 2026 Live: पिछले साल जोरहाट के प्रज्ञा अकादमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की विद्यार्थी अमीशी सैकिया ने 591 अंकों के साथ मैट्रिक परीक्षा में टॉप किया था।

10 Apr 2026, 08:50:15 AM IST असम HSLC रिजल्ट 2026 LIVE: असम बोर्ड 10वीं 2025 के श्रेणीवार नतीजे असम HSLC रिजल्ट 2026 LIVE: असम बोर्ड 10वीं 2025 श्रेणीवार नतीजे जानें सामान्य: 62.45% OBC: 69.64% MOBC: 70.78% SC: 58.56% ST (P): 71.32% ST (H): 65.86%

10 Apr 2026, 08:46:11 AM IST Assam HSLC Result 2026 Live: बीते वर्ष असम 10वीं रिजल्ट में टॉप 3 जिले Assam HSLC Result 2026 Live: पिछले साल के टॉप 3 जिले सिवसागर: 85.55% डिब्रूगढ़: 81.10% धेमाजी: 80.64%

10 Apr 2026, 08:44:57 AM IST Assam HSLC Result 2026 Live : आज असम 10th रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें Assam HSLC Result 2026 Live : 1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले असम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sebaonine.org या resultsassam.nic.in पर जाएं। 2. इसके होम पेज पर आपको 10वीं एग्जाम रिजल्ट का लिंक दिखेगा। 3. इस लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर यहां सब्मिट करें। 4. इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

10 Apr 2026, 08:43:16 AM IST Assam HSLC Result 2026 Live: यहां देखें पिछले 5 साल का पास प्रतिशत Assam HSLC Result 2026 Live: यहां देखें पिछले 5 साल का पास प्रतिशत 2025 – 63.98% 2024 – 75.7% 2023 – 72.69% 2022 – 56.49% 2021 – 93.10%

10 Apr 2026, 08:43:16 AM IST Assam HSLC Result 2026 Live: इन वेबसाइट से रिजल्ट चेक करें Assam HSLC Result 2026 Live: इन वेबसाइट से रिजल्ट चेक करें- sebaonline.org resultsassam.nic.in