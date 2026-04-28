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Assam Board HS 12th Result 2026: असम बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, ahsec.assam.gov.in पर ऐसे तुरंत करें चेक

Apr 28, 2026 10:41 am ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Assam Board HS 12th Result 2026: असम बोर्ड HS 12वीं रिजल्ट 2026 जारी हो गया है। जानिए कैसे ahsec.assam.gov.in, asseb.in, DigiLocker और UPOLOBDHA ऐप के जरिए तुरंत अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड करें।

Assam Board HS 12th Result 2026: असम बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, ahsec.assam.gov.in पर ऐसे तुरंत करें चेक

Assam Board HS 12th Result 2026: असम बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार HS 12वीं परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सुबह ठीक 10:30 बजे जैसे ही नतीजे घोषित हुए, वेबसाइट्स पर छात्र अपने अपने रिजल्ट के इंतजार में थे। अब हर छात्र अपने मेहनत के नतीजे को देख सकता है और आगे की पढ़ाई या करियर की दिशा तय कर सकता है।

तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी

इस साल भी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट एक साथ जारी किए गए हैं। इससे छात्रों को अलग-अलग तारीखों का इंतजार नहीं करना पड़ा। बोर्ड ने साफ किया है कि सभी स्ट्रीम के नतीजे एक ही समय पर जारी किए गए हैं ताकि प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनी रहे।

कहां और कैसे चेक करें रिजल्ट

छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट्स और ऐप्स की सुविधा दी गई है।

रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं -

ahsec.assam.gov.in

asseb.in

UPOLOBDHA मोबाइल ऐप

DigiLocker

रोल नंबर और जरूरी डिटेल डालते ही स्क्रीन पर मार्कशीट दिखाई दे जाएगी, जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।

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ऑनलाइन मार्कशीट अभी, हार्ड कॉपी बाद में

फिलहाल छात्रों को अपनी मार्कशीट ऑनलाइन ही मिलेगी। बोर्ड ने बताया है कि पास हुए छात्रों को बाद में सर्टिफिकेट कम मार्कशीट की हार्ड कॉपी दी जाएगी, जिसकी तारीख जल्द घोषित की जाएगी। यानी अभी डिजिटल कॉपी से काम चलाना होगा।

परीक्षा कब हुई थी और क्या था शेड्यूल

इस साल HS 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च 2026 तक चली थी। लगभग एक महीने तक चले इस एग्जाम में हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया था। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई थी और अब रिजल्ट भी समय पर जारी कर दिया गया है।

Betterment Scheme वाले छात्रों के लिए मौका

जो छात्र 2025 में पहली बार पास हुए थे, उन्हें इस साल बेहतर अंक लाने का मौका भी दिया गया था। Betterment Scheme के तहत छात्र अपने पुराने विषयों में से अधिकतम चार विषयों में दोबारा परीक्षा दे सकते थे। इस फैसले से कई छात्रों को अपने नंबर सुधारने का मौका मिला।

हर साल पहले आ रहा है रिजल्ट

अगर पिछले सालों से तुलना करें तो इस बार रिजल्ट अपेक्षाकृत जल्दी जारी हुआ है। 2025 में रिजल्ट 30 अप्रैल को आया था, जबकि इस साल 28 अप्रैल को ही नतीजे घोषित कर दिए गए। इससे साफ है कि बोर्ड अपनी प्रक्रिया को तेज और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है।

अब आगे क्या करें छात्र

रिजल्ट देखने के बाद छात्रों के लिए अगला कदम बेहद अहम होता है। जिनके नंबर अच्छे आए हैं, वे अपने पसंदीदा कॉलेज और कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिनके नंबर उम्मीद से कम हैं, वे सुधार के विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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