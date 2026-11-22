ग्रेजुएट युवाओं के लिए मौका, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बोर्ड में निकली 1393 पदों पर भर्ती, जानें एग्जाम पैटर्न
कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड यानी एएसआरबी ने टेक्नीशियन असिस्टेंट और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 1393 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट asrb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड यानी एएसआरबी ने टेक्नीशियन असिस्टेंट और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 1393 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट asrb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। इस भर्ती के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तारीखें
ASRB की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने आवेदन फॉर्म में सुधार का मौका भी दिया जाएगा। इसके लिए करेक्शन विंडो 18 से 20 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी। वहीं, संयुक्त प्रारंभिक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) फरवरी 2027 में आयोजित की जाएगी।
आवेदन की आखिरी तारीख: 17 दिसंबर 2026
आवेदन में सुधार की तारीख: 18 से 20 दिसंबर 2026
प्रारंभिक परीक्षा: फरवरी 2027
ASRB Recruitment 2026: पदों का विवरण
इस भर्ती अभियान के तहत टेक्नीशियन असिस्टेंट और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 1393 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदों का विवरण इस प्रकार है-
पद का नाम- पदों की संख्या
टेक्नीशियन असिस्टेंट- 1254
सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट- 139
कुल पद- 1393
भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पढ़ें-
https://apps.cbexams.com/AsrbT3T4jkljReg2026/Content/docs/ASRB_T3_T4_2026_Advertisement_08-2026.pdf
ASRB Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन?
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं-
1. सबसे पहले ASRB की आधिकारिक वेबसाइट asrb.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर Centralized Combined Examination 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
3. मांगी गई जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
4. इसके बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।
5. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।
6. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
आवेदन के लिए यहां करें क्लिक-
शैक्षणिक योग्यता
इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विषय क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अलग-अलग पदों और विषयों के अनुसार निर्धारित योग्यता की जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।
आवेदन शुल्क
इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी। एक पद और दो पदों के लिए आवेदन करने पर शुल्क अलग-अलग निर्धारित किया गया है।
कैटेगरी- एक पद के लिए- दो पदों के लिए
अनारक्षित (UR)- 300 रुपये- 600 रुपये
EWS और OBC- 150 रुपये- 300 रुपये
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (PwBD), महिला, ट्रांसजेंडर और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क जमा करने से छूट दी गई है।
ASRB Recruitment 2026: क्या है परीक्षा का पैटर्न?
इस भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। इसमें प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) और मुख्य परीक्षा (Mains) शामिल हैं।
1. प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)
प्रारंभिक परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी। इसमें कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। परीक्षा एक घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में चार सेक्शन शामिल होंगे-
1.जनरल नॉलेज
2. जनरल इंग्लिश
3. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
4. जनरल एग्रीकल्चर
2. मुख्य परीक्षा (Mains)
मुख्य परीक्षा में भी कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी और इसके लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है।
नेगेटिव मार्किंग भी
ASRB भर्ती परीक्षा के प्रीलिम्स और मेन्स दोनों चरणों में नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सवालों के जवाब देते समय सावधानी बरतनी होगी।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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