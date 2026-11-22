कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड यानी एएसआरबी ने टेक्नीशियन असिस्टेंट और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 1393 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट asrb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एएसआरबी ने निकाली 1393 पदों पर भर्ती

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड यानी एएसआरबी ने टेक्नीशियन असिस्टेंट और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 1393 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट asrb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। इस भर्ती के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तारीखें ASRB की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने आवेदन फॉर्म में सुधार का मौका भी दिया जाएगा। इसके लिए करेक्शन विंडो 18 से 20 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी। वहीं, संयुक्त प्रारंभिक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) फरवरी 2027 में आयोजित की जाएगी।

आवेदन की आखिरी तारीख: 17 दिसंबर 2026

आवेदन में सुधार की तारीख: 18 से 20 दिसंबर 2026

प्रारंभिक परीक्षा: फरवरी 2027

ASRB Recruitment 2026: पदों का विवरण इस भर्ती अभियान के तहत टेक्नीशियन असिस्टेंट और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 1393 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदों का विवरण इस प्रकार है-

पद का नाम- पदों की संख्या

टेक्नीशियन असिस्टेंट- 1254

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट- 139

कुल पद- 1393

ASRB Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन? उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं-

1. सबसे पहले ASRB की आधिकारिक वेबसाइट asrb.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर Centralized Combined Examination 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

3. मांगी गई जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।

4. इसके बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

5. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

6. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विषय क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अलग-अलग पदों और विषयों के अनुसार निर्धारित योग्यता की जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

आवेदन शुल्क इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी। एक पद और दो पदों के लिए आवेदन करने पर शुल्क अलग-अलग निर्धारित किया गया है।

कैटेगरी- एक पद के लिए- दो पदों के लिए

अनारक्षित (UR)- 300 रुपये- 600 रुपये

EWS और OBC- 150 रुपये- 300 रुपये

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (PwBD), महिला, ट्रांसजेंडर और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क जमा करने से छूट दी गई है।

ASRB Recruitment 2026: क्या है परीक्षा का पैटर्न? इस भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। इसमें प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) और मुख्य परीक्षा (Mains) शामिल हैं।

1. प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)

प्रारंभिक परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी। इसमें कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। परीक्षा एक घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में चार सेक्शन शामिल होंगे-

1.जनरल नॉलेज

2. जनरल इंग्लिश

3. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड

4. जनरल एग्रीकल्चर

2. मुख्य परीक्षा (Mains)

मुख्य परीक्षा में भी कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी और इसके लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है।