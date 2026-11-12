Jobs: बिना इंटरव्यू सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, ASRB में टेक्निकल असिस्टेंट के 1,393 पदों पर निकली वैकेंसी!
कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (ASRB) ने ICAR संस्थानों में टेक्निकल असिस्टेंट के 1,393 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। योग्य युवा 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2026 तक asrb.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन खबर है। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (ASRB) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) में 1,393 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इस भर्ती अभियान के तहत टेक्निकल असिस्टेंट (T-3) और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट (T-4) के पदों को भरा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इन पदों पर चयन के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि केवल ऑनलाइन परीक्षा (CBT) के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 18 नवंबर 2026 से आधिकारिक वेबसाइट asrb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2026 (रात 11:59 बजे) निर्धारित की गई है।
पदों की डिटेल्स और आकर्षक सैलरी
टेक्निकल असिस्टेंट (T-3): कुल 1,254 पद (ICAR संस्थानों में) — इसके लिए पे लेवल-5 के तहत वेतन मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये प्रति माह तक की शानदार सैलरी और अन्य सरकारी भत्ते दिए जाएंगे।
सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट (T-4): कुल 139 पद (ICAR कृषि विज्ञान केंद्रों में) — इसके लिए पे लेवल-6 के तहत वेतन निर्धारित है। चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रति माह तक की शानदार सैलरी और अन्य सरकारी भत्ते दिए जाएंगे।
कौन कर सकता है आवेदन? योग्यता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास संबंधित विषय जैसे— एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, वेटरनरी साइंस, फिशरीज, होम साइंस, लाइब्रेरी साइंस, आईटी, या सिविल/इलेक्ट्रिकल/एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री (B.Tech/B.E/BVSc/BFSc/B.Sc) होनी चाहिए। वर्कशॉप स्टाफ के कुछ पदों के लिए तीन साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी मान्य है। योग्यता 17 दिसंबर 2026 तक पूरी होनी अनिवार्य है।
आयु सीमा: दोनों पदों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना 17 दिसंबर 2026 के आधार पर होगी। सरकारी नियमों के अनुसार SC/ST वर्ग को 5 साल, OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) को 3 साल और दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों को 10 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।
आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया
सामान्य (UR) वर्ग के लिए एक पद (T-3 या T-4) का शुल्क 300 रुपये (दोनों पदों के लिए 600 रुपये) और EWS/OBC के लिए 150 रुपये (दोनों पदों के लिए 300 रुपये) है। वहीं SC, ST, PwBD, महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। शुल्क का भुगतान भारतकॉश (bharatkosh.gov.in) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक (CBT) और मुख्य परीक्षा (CBT) में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा फरवरी 2027 में संभावित है। फॉर्म में सुधार के लिए 18 से 20 दिसंबर 2026 तक करेक्शन विंडो खुलेगी।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले ASRB की आधिकारिक वेबसाइट www.asrb.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "Centralized Combined Examination 2026 (T-3 & T-4)" के लिंक पर क्लिक करें।
3. पहले अपना वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें और प्राप्त आईडी से लॉगिन करें।
4. अपनी व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी भरें, पद और ग्रुप का चुनाव करें तथा जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
5. निर्धारित शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स