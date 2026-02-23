JEE Main में 98 परसेंटाइल आया? मुफ्त में होगी पूरी पढ़ाई, ये यूनिवर्सिटी दे रही टॉपर्स को इनाम
JEE Main 2026 में 98 परसेंटाइल या उससे अधिक लाने वाले छात्रों को अशोका यूनिवर्सिटी की स्पेशल मेरिट स्कॉलरशिप के तहत पूरी ट्यूशन फीस माफी का मौका मिलेगा। जानिए पात्रता, कोर्स, और एडमिशन की पूरी जानकारी।
देश के लाखों छात्रों के लिए जेईई मेन सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि करियर की दिशा तय करने वाला मोड़ होता है। ऐसे ही मेधावी छात्रों के लिए इस साल एक बड़ी खुशखबरी आई है। अशोका यूनिवर्सिटी ने जेईई मेन 2026 के नतीजों के बाद टॉप प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए पूरी ट्यूशन फीस माफ करने की घोषणा की है। यह पहल यूजी एडमिशन 2026 के तहत शुरू की गई स्पेशल मेरिट स्कॉलरशिप का हिस्सा है, जिसका मकसद प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक चिंता से मुक्त कर बेहतर शिक्षा देना है।
98 परसेंटाइल वालों के लिए सुनहरा मौका
इस स्कॉलरशिप का लाभ वही छात्र उठा सकेंगे जिन्होंने जेईई मेन 2026 में कम से कम 98 परसेंटाइल हासिल किया हो और विश्वविद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया की अन्य शर्तों को भी पूरा किया हो। चयनित 50 छात्रों की पूरे चार साल की ट्यूशन फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी। इन छात्रों को मुख्य रूप से कंप्यूटर साइंस और नैचुरल साइंस जैसे लोकप्रिय और भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिला दिया जाएगा। इन कोर्सों को आज के समय में रिसर्च, टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन से जुड़ा सबसे मजबूत करियर विकल्प माना जाता है।
विश्वविद्यालय के अनुसार, यह स्कॉलरशिप सिर्फ अंकों का इनाम नहीं बल्कि उस मेहनत को पहचान देने का प्रयास है, जो छात्र वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगाते हैं।
सिर्फ 50 नहीं, कुल 500 स्कॉलरशिप का बड़ा प्लान
यह योजना केवल 50 छात्रों तक सीमित नहीं है। 2026 बैच के लिए विश्वविद्यालय ने कुल 500 स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है, जिनमें मेरिट और जरूरत दोनों को ध्यान में रखा जाएगा।
इनमें शामिल हैं:
• 200 नई मेरिट स्कॉलरशिप, जो इस साल पहली बार शुरू की गई हैं
• 150 Achievers’ Merit Scholarships, जिनमें 100 प्रतिशत तक फीस माफी मिल सकती है
• आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन योग्य छात्रों के लिए आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता, जिसमें पूरी फीस छूट भी संभव है
इसका मतलब है कि यहां सिर्फ टॉपर ही नहीं, बल्कि वे छात्र भी अवसर पा सकते हैं जिनमें प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी है।
अब तक 723 करोड़ रुपये की मदद
विश्वविद्यालय के अनुसार, अपनी स्थापना से लेकर अब तक वह लगभग 723 करोड़ रुपये जरूरत आधारित स्कॉलरशिप पर खर्च कर चुका है। इससे 5,400 से ज्यादा छात्रों को सीधे फायदा मिला है। यह आंकड़ा बताता है कि निजी विश्वविद्यालयों में भी अब आर्थिक समावेशन पर गंभीर काम हो रहा है।
एडमिशन प्रक्रिया चार चरणों में, 31 मई तक मौका
यूजी एडमिशन 2026 की प्रक्रिया चार राउंड में चल रही है और इसका अंतिम चरण 31 मई 2026 को खत्म होगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवेदन करें क्योंकि मेरिट आधारित सीटें सीमित हैं और प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है।
JEE Main 2026 के रिजल्ट के आगे की प्रक्रिया
इस बीच National Testing Agency ने 16 फरवरी 2026 को JEE Main Session 1 का परिणाम घोषित किया। पेपर 1 (BE/BTech) के नतीजों में इस वर्ष 12 छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया, जो परीक्षा की कठिन प्रतिस्पर्धा को दिखाता है। फाइनल आंसर की भी जारी की गई, जिसमें अलग अलग शिफ्टों में कुल 9 सवाल हटाए गए। उम्मीदवार अपने स्कोरकार्ड आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
Session 2 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी
JEE Main 2026 Session 2 के लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल जारी है।
• आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी रात 9 बजे तक है
• परीक्षा 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित होगी
• आवेदन में सुधार के लिए 27 और 28 फरवरी को एक बार का करेक्शन विंडो मिलेगा
यह दूसरा मौका उन छात्रों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है जो अपने स्कोर को बेहतर बनाना चाहते हैं या पहली बार परीक्षा में शामिल होंगे।
क्यों खास मानी जा रही है यह पहल
उच्च शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है और कई मेधावी छात्र केवल आर्थिक कारणों से अपने पसंदीदा संस्थानों में दाखिला नहीं ले पाते। ऐसे में JEE Main जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के प्रदर्शन को सीधे स्कॉलरशिप से जोड़ना शिक्षा व्यवस्था में एक नया मॉडल माना जा रहा है। इससे प्रतिभा और अवसर के बीच की दूरी कम करने की कोशिश दिखाई देती है।
