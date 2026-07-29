Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Success Story: प्यार में मिले धोखे को बनाया अपनी ताकत, BPSC क्रैक कर आर्यन बने अफसर

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

BPSC Success Story: प्यार में मिले धोखे और ब्रेकअप के दर्द को अपनी ताकत बनाकर आर्यन राज ने पहली ही कोशिश में BPSC परीक्षा पास की। उनकी यह प्रेरणादायक कहानी हर छात्र को लक्ष्य के प्रति समर्पित होने का संदेश देती है।

Aryan Raj BPSC Success Story
 आर्यन राज BPSC क्रैक कर बने अफसर (AI Image)

Aryan Raj BPSC Success Story: जीवन में जब कोई बड़ा झटका या असफलता मिलती है, तो कई लोग टूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दर्द और तानों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानी है बिहार के रहने वाले आर्यन राज की। प्यार में मिले धोखे और ब्रेकअप के कठिन दौर से गुजरने के बाद आर्यन ने हार मानने के बजाय किताबों को अपना साथी बनाया और अपने पहले ही प्रयास में प्रतिष्ठित बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा क्रैक कर सरकारी अधिकारी बन गए।

क्या था पूरा मामला और कैसे बदला जीवन?

आर्यन राज एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे थे। IIT नहीं मिलने के कारण उन्होंने वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाॅजी (VIT) से इंजीनियरिंग की पड़ाई की। पढ़ाई के दौरान वे एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब तक उनके पास कोई स्थायी नौकरी या सरकारी पद नहीं था, तब तक परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहीं। आखिरकार, सरकारी नौकरी न होने और भविष्य का हवाला देते हुए उनकी गर्लफ्रेंड ने उनसे दूरी बना ली और रिश्ता खत्म कर दिया।

ये भी पढ़ें:14 बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, BPSC पास कर आस्था बनीं SDM

इस घटना ने आर्यन को अंदर से झकझोर कर रख दिया। किसी भी युवा के लिए इस तरह के भावनात्मक दौर से गुजरना आसान नहीं होता, लेकिन आर्यन ने खुद को रोने या निराश होने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने इस दर्द को अपनी जिद और जुनून में बदल दिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब उनका एकमात्र लक्ष्य खुद को साबित करना और प्रशासनिक सेवा में जाना है।

ये भी पढ़ें:शादी से पहले होने वाली दुल्हन बनीं अफसर, तनु ने BPSC में हासिल की 186वीं रैंक

पहली ही कोशिश में हासिल की बड़ी सफलता

रिश्ता टूटने के बाद आर्यन ने अपनी पढ़ाई की रणनीति को नए सिरे से तैयार किया। वे रोजाना कई घंटों तक बिना थके और बिना ध्यान भटकाए केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते रहे। सिलेबस को गहराई से समझना, नोट्स बनाना और लगातार मॉक टेस्ट देना उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया था।

उनकी महीनों की लगन, कड़ी मेहनत और अटूट एकाग्रता रंग लाई। जब 67वीं BPSC का रिजल्ट घोषित हुआ, तो उसमें आर्यन राज का नाम सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट में शामिल था। उन्होंने न केवल इस बेहद कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षा को पास किया, बल्कि यह उपलब्धि उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में हासिल कर सभी को चौंका दिया।

ये भी पढ़ें:यूपी की टैक्स ऑफिसर बिहार में बनीं SDM, खोला 8 साल के संघर्ष का राज!

छात्रों के लिए आर्यन की सफलता का संदेश

आर्यन राज की यह कहानी आज के युवाओं और छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अक्सर युवा जीवन की समस्याओं, ब्रेकअप या असफलता के कारण डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। आर्यन का सफर यह साबित करता है कि यदि आपमें खुद पर भरोसा और कड़ी मेहनत करने का जज्बा है, तो कोई भी परिस्थिति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
BPSC Success Story Success Stories
Hindi News के साथ करियर सेक्शन में पढ़ें लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।