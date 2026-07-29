Success Story: प्यार में मिले धोखे को बनाया अपनी ताकत, BPSC क्रैक कर आर्यन बने अफसर
BPSC Success Story: प्यार में मिले धोखे और ब्रेकअप के दर्द को अपनी ताकत बनाकर आर्यन राज ने पहली ही कोशिश में BPSC परीक्षा पास की। उनकी यह प्रेरणादायक कहानी हर छात्र को लक्ष्य के प्रति समर्पित होने का संदेश देती है।
Aryan Raj BPSC Success Story: जीवन में जब कोई बड़ा झटका या असफलता मिलती है, तो कई लोग टूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दर्द और तानों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानी है बिहार के रहने वाले आर्यन राज की। प्यार में मिले धोखे और ब्रेकअप के कठिन दौर से गुजरने के बाद आर्यन ने हार मानने के बजाय किताबों को अपना साथी बनाया और अपने पहले ही प्रयास में प्रतिष्ठित बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा क्रैक कर सरकारी अधिकारी बन गए।
क्या था पूरा मामला और कैसे बदला जीवन?
आर्यन राज एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे थे। IIT नहीं मिलने के कारण उन्होंने वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाॅजी (VIT) से इंजीनियरिंग की पड़ाई की। पढ़ाई के दौरान वे एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब तक उनके पास कोई स्थायी नौकरी या सरकारी पद नहीं था, तब तक परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहीं। आखिरकार, सरकारी नौकरी न होने और भविष्य का हवाला देते हुए उनकी गर्लफ्रेंड ने उनसे दूरी बना ली और रिश्ता खत्म कर दिया।
इस घटना ने आर्यन को अंदर से झकझोर कर रख दिया। किसी भी युवा के लिए इस तरह के भावनात्मक दौर से गुजरना आसान नहीं होता, लेकिन आर्यन ने खुद को रोने या निराश होने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने इस दर्द को अपनी जिद और जुनून में बदल दिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब उनका एकमात्र लक्ष्य खुद को साबित करना और प्रशासनिक सेवा में जाना है।
पहली ही कोशिश में हासिल की बड़ी सफलता
रिश्ता टूटने के बाद आर्यन ने अपनी पढ़ाई की रणनीति को नए सिरे से तैयार किया। वे रोजाना कई घंटों तक बिना थके और बिना ध्यान भटकाए केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते रहे। सिलेबस को गहराई से समझना, नोट्स बनाना और लगातार मॉक टेस्ट देना उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया था।
उनकी महीनों की लगन, कड़ी मेहनत और अटूट एकाग्रता रंग लाई। जब 67वीं BPSC का रिजल्ट घोषित हुआ, तो उसमें आर्यन राज का नाम सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट में शामिल था। उन्होंने न केवल इस बेहद कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षा को पास किया, बल्कि यह उपलब्धि उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में हासिल कर सभी को चौंका दिया।
छात्रों के लिए आर्यन की सफलता का संदेश
आर्यन राज की यह कहानी आज के युवाओं और छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अक्सर युवा जीवन की समस्याओं, ब्रेकअप या असफलता के कारण डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। आर्यन का सफर यह साबित करता है कि यदि आपमें खुद पर भरोसा और कड़ी मेहनत करने का जज्बा है, तो कोई भी परिस्थिति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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