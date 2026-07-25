बाघों को बचाएंगे अग्निवीर, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में होगी भर्ती, प्रस्ताव को मिली मंजूरी
राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कॉर्बेट की तर्ज पर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाएगी। इस फोर्स में सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को प्राथमिकता का निर्णय लिया गया।
राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कॉर्बेट की तर्ज पर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी टीपीएफ बनाई जाएगी। राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फोर्स में सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को प्राथमिकता का निर्णय लिया गया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में राज्य वन्यजीव बोर्ड की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि वन्यजीव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों की आर्थिकी मजबूत की जाएगी। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
साहसिक लोगों को राज्य स्तरीय सम्मान
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मानव-वन्यजीव संघर्ष के दौरान दूसरों की जान बचाने वाले साहसी नागरिकों को अब राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने वन्यजीवों के हमलों में मृतक और घायल के परिजनों को तय मानकों के अनुसार समयबद्ध मुआवजा उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए।
बाघ संरक्षण में तकनीक का होगा अधिक इस्तेमाल
राज्य स्तरीय बाघ संचालन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैव विविधता और वन्यजीव संपदा मामले में अग्रणी राज्यों में है। उन्होंने वन्यजीव कॉरिडोर के संरक्षण, एआई पर आधारित निगरानी, प्राकृतिक जल स्रोत और चारागाह के विकास के साथ वनाग्नि प्रबंधन के निर्देश भी दिए।
वन्यजीव तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगेगा
राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में वन्यजीव तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए वन विभाग को कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) प्राप्त करने का अधिकार देने के प्रस्ताव को भी शासन भेजने का निर्णय लिया गया। फिलहाल किसी भी मामले में कॉल डिटेल और लोकेशन से जुड़ी जानकारी के लिए पुलिस पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे केस अक्सर अनसुलझे रह जाते हैं।
राजाजी में 62 बाघों के लिए सुरक्षा कवच
देश में सबसे ज्यादा 260 बाघ वाले कॉर्बेट में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का दायित्व केवल बाघों की सुरक्षा है। अफसरों के अनुसार, इस व्यवस्था से वहां शिकार में कमी आई है। यही मॉडल राजाजी में भी लागू होगा, जहां 62 बाघ हैं। हाल के वर्षों में यहां बाघों के शिकार की कई घटनाएं सामने आई थीं।
विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण सरकार की प्राथमिकता में है। इसके लिए आधुनिक तकनीक संग जनसहभागिता को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
कुंभ में अब हाथियों का निगरानी सिस्टम मजबूत होगा: कुंभ-2027 के दौरान निगरानी के लिए छह हाथियों की रेडियो कॉलरिंग का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। इसके साथ ही, राजाजी टाइगर रिजर्व हरिद्वार क्षेत्र में एआई आधारित सर्विलांस सिस्टम स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया।
भालू और गुलदार पर शोध होगा: उत्तराखंड के 15 संवेदनशील प्रभागों में गुलदार के रैपिड असेसमेंट और मानव-भालू के बीच संघर्ष को रोकने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान से दीर्घकालीन अध्ययन कराने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण अनुकूल सफारी वाहनों को बढ़ावा, फील्ड स्टाफ को विशेष प्रोत्साहन, वन्यजीव अपराधों की प्रभावी जांच के लिए जरूरी व्यवस्थाएं विकसित करने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक दीवान सिंह बिष्ट, उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष गीताराम गौड़, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) कपिल लाल, सचिव सी. रविशंकर, कॉर्बेट निदेशक डॉ. साकेत बडोला समेत कई अफसर मौजूद रहे।
इन प्रस्तावों को मंजूरी
● उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में बीआरओ की नीलापानी-मुलिंग्ला सड़क (12.60 हेक्टेयर भूमि), आईटीबीपी की ‘रंगमंचगाड़’ अग्रिम चौकी (0.72 हेक्टेयर) और पिथौरागढ़ में तवाघाट-सोबला मार्ग चौड़ीकरण (6.552 हेक्टेयर भूमि) के प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजने की स्वीकृति।
● राजाजी पार्क में सौंग नदी के नीचे माइक्रोटनलिंग तकनीक से आठ इंच की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और नेपालीफार्म के पास एयरटेल टावर एवं ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
● पिथौरागढ़ की जिम्बागाड़ लघु जल विद्युत परियोजना और दून (यमुना नदी), यूएसनगर (तराई पश्चिमी) में उपखनिज चुगान का प्रस्ताव
● मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए 10 जिलों में ‘रीजनल लेपर्ड ट्रांजिट ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर’ के लिए 16 करोड़ का प्रस्ताव केंद्रीय प्राधिकरण भेजा जाएगा
● हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में मानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समिति गठन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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