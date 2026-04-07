Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Army Agniveer Sample Paper Pdf Link : इंडियन आर्मी ने जारी किए अग्निवीर परीक्षा के सैंपल पेपर, डाउनलोड लिंक

Apr 07, 2026 02:08 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Army Agniveer Sample Paper Pdf : इंडियन आर्मी ने अग्निवीर लिखित परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए सैंपल पेपर जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी पोस्ट वाइज सैंपल पेपर्स joinindianarmy.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकता है।

Army Agniveer Sample Paper Pdf Link : इंडियन आर्मी ने जारी किए अग्निवीर परीक्षा के सैंपल पेपर, डाउनलोड लिंक

Army Agniveer Sample Paper Pdf : इंडियन आर्मी ने अग्निवीर लिखित परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए सैंपल पेपर जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी पोस्ट वाइज सैंपल पेपर्स joinindianarmy.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकता है। इंडियन आर्मी डीजी रीक्रूटिंग लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंघल (AVSM, SM) ने कहा है इस बात की 100 फीसदी गारंटी है कि वो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास हो जाएगा जो इन सैंपल पेपर पूरी तरह से खुद सॉल्व कर लेगा। जीडी सिपाही के 46 सैंपल पेपर जारी किए गए हैं। लिखित परीक्षा ( Army Agniveer Exam date ) का आयोजन 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक होगा।

इंडियन आर्मी अग्निवीर सैंपल पेपर कैसे डाउनलोड करें

सबसे पहले भारतीय सेना की आधिकारिक वेबासइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

अब होमपेज पर अग्निपथ सेक्शन पर क्लिक करें। नीचे लिखे सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद Category Applied में आप जिस भी पद के लिए सैंपल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट करके सब्मिट करें। यानी गो के बटन पर क्लिक करें।

आपके सामने सैंपल पेपर आ जाएंगे। अग्निवीर जीडी के लिए लिए कुल 46 सैंपल पेपर जारी किए हैं।

10 अप्रैल तक करें आवेदन

इंडियन आर्मी में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन के अंतिम तिथि बढ़ाकर बढ़ाकर अब 10 अप्रैल 2026 कर दी गई है। पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 थी। भर्ती प्रक्रिया में अग्निवीर (सामान्य ड्यूटी), अग्निवीर (तकनीकी), अग्निवीर (लिपिक/ स्टोर कीपर तकनीकी), अग्निवीर ट्रेडसमैन (10वीं पास) और अग्निवीर ट्रेडसमैन (8वीं पास) जैसी श्रेणियां शामिल है। इसके अलावा जेसीओ/ओआर रैंक के तहत धार्मिक शिक्षक जूनियर कमीशन अधिकारी, हवलदार शिक्षा, सिपाही फार्मा और सैनिक तकनीकी (नर्सिंग असिस्टेंट / वेटनरी) पदों पर भी आवेदन किए जा सकते हैं। इच्छुक व योग्य युवा इंडियन आर्मी भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

ोु

ये भी पढ़ें:अग्निवीर भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, इस बार क्या क्या नया

आयु सीमा में मिली छूट ( अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेड्मैन)

आर्मी अग्निवीर भर्ती में इन पदों के लिए 17.5 साल से लेकर 22 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। यानी जिन अभ्यर्थियों का जन्म 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच हुआ है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं।

सोल्जर टेक्निकल (एनए/ एनए वेट) - साढ़े 17 से 23 वर्ष। जन्म 1 जुलाई 2004 ले 1 जुलाई 2009 के बीच हुआ हो।

सिपाही फार्मा पद के लिए - 19 से 25 वर्ष। जन्म 1 जुलाई 2002 ले 1 जुलाई 2008 के बीच हुआ हो।

कितनी कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकते हैं

अग्निवीर कैंडिडेट अपनी योग्यता के आधार पर रेगुलर एंट्री कैटेगरी के अलावा दो अग्निवीर कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दो ऑप्शन चाहने वाले कैंडिडेट को दोनों कैटेगरी के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने होंगे और अपनी पसंद की कैटेगरी से जुड़े दो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। हालांकि उन्हें सिर्फ एक रिक्रूटमेंट रैली और ज्यादा फिजिकल फिटनेस टेस्ट/मेडिकल स्टैंडर्ड वाली कैटेगरी के लिए मेडिकल टेस्ट देना होगा। कैटेगरी की प्रायोरिटी कैंडिडेट को एप्लीकेशन स्टेज के दौरान ही भरनी होगी। रिक्रूटमेंट रैली पूरी होने के बाद कैंडिडेट द्वारा फाइनल ऑप्शन पर मुहर लगाई जाएगी। हालांकि मेरिट और सिलेक्शन रेगुलर एंट्री कैटेगरी सहित अलग-अलग कैटेगरी की डिफॉल्ट प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा।

8वीं व 10वीं ट्रेड्मैन अग्निवीर पदों के लिए ट्रेड को प्रेफरेंस देना होगा

इंडियन आर्मी भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर नोटिस जारी कर कहा गया है कि जो अभ्यर्थी 8वीं व 10वीं ट्रेड्मैन अग्निवीर पदों के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अपनी पसंद के ट्रेड खुद भरने होंगे। 10वीं पास अभ्यर्थी अधिकतम 9 ट्रेड चुन सकेंगे। वहीं 8वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 2 ट्रेड का विकल्प दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी ट्रेड नहीं भरता है तो मेरिट में आने के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाएगा। इंडियन आर्मी ने नोटिस में कहा, ‘अभ्यर्थियों को अग्निवीर ट्रेड्समैन श्रेणी के अन्तर्गत उनके पसंद के ट्रेड्स का विकल्प दिया जाना आवश्यक है। अग्निवीर ट्रेड्समैन (10 वीं पास) श्रेणी के अंतर्गत कुल 09 ट्रेड तक के विकल्प तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं पास) श्रेणी में दो ट्रेड तक के विकल्प का चयन अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकताओं के चयन में किसी विशिष्ट ट्रेड को शामिल नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में मेरिट में होने के बावजूद उसका चयन नहीं किया जाएगा तथा प्राथमिकता के आधार पर चुनी गई श्रेणी में रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण उसे चयन से वंचित कर दिया जाएगा।’

अपीयरिंग व आईटीआई एवं एनआईओएस भी योग्य

जो कैंडिडेट क्लास 10वीं, क्लास 12वीं बोर्ड एग्जाम, NIOS और ITI कोर्स में शामिल हुए हैं और रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, वे भी अप्लाई करने के लिए योग्य हैं, बशर्ते वे बाकी सभी जरूरी क्वालिफिकेशन पूरी करते हों। हालांकि ऐसे कैंडिडेट को तभी चुना जाएगा जब वे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के फेज 2 के दौरान ओरिजिनल मार्कशीट दिखाएंगे।

कद-काठी संबंधी योग्यता

अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं व 10वीं पास के लिए - लंबाई कम से कम 170 सेमी और छाती 77 सेमी हो। 5 सेमी फुलाव के साथ 82 सेमी हो। कुछ राज्यों में लंबाई 169 तो कुछ में 165 तो कुछ में 163 ही मांगी गई है।

अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल - 162 सेमी लंबाई हो । छाती 77 सेमी हो। 5 सेमी फुलाव के साथ 82 सेमी हो।

ये भी पढ़ें:आर्मी अग्निवीर भर्ती में वेस्ट यूपी का दबदबा, सर्वाधिक चयन का बनाया रिकॉर्ड

फिजिकल टेस्ट (चार कैटेगरी में)

ग्रुप 1

- अग्निवीरों की भर्ती के लिए होने वाले फिजिकल टेस्ट की बात करें कि ग्रुप-1 के तहत साढ़े 5 मिनट में 1.6 किमी की दौड़ लगानी होगी। इसके लिए 60 मार्क्स दिए जाएंगे। 10 पुल अप्स लगाने होंगे जो 40 मार्क्स के होंगे।

ग्रुप 2

- ग्रुप-2 के तहत 5 मिनट 45 सेकेंड में 1.6 किमी की दौड़ लगानी होगी। इसके 48 मार्क्स होंगे। 9 बार पुल अप्स लगाने होंगे जिसके लिए 33 मार्क्स होंगे।

ग्रुप 3

- ग्रुप-3 के तहत 6 मिनट में 1.6 किमी की दौड़ लगानी होगी। इसके 36 मार्क्स होंगे। 8 बार पुल अप्स लगाने होंगे जिसके लिए 27 मार्क्स होंगे।

ये भी पढ़ें:अग्निवीर भर्ती आवेदन में गाजीपुर के युवा आगे, यूपी में किस जिले से कितने आवेदन

ग्रुप 4

- ग्रुप-2 के तहत 6 मिनट 15 सेकेंड में 1.6 किमी की दौड़ लगानी होगी। इसके 24 मार्क्स होंगे। 7 बार पुल अप्स लगाने होंगे जिसके लिए 21 मार्क्स होंगे। 6 बार पुल अप्स लगाने वाले को 16 मार्क्स मिलेंगे।

उपरोक्त सभी ग्रुप में दो चीजें महज क्ववालिफाइंग होंगी

- 9 फीट लंबी कूद मारनी होगी। यह केवल क्वालिफाई करना होगा।

- जिग जैग बैलेंस टेस्ट महज पास करना होगा।

- अग्निवीर आर्मी भर्ती के लिए कैंडिडेट को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से रैली हो रही है और भर्ती के लिए अप्लाई करना है।

- कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर के पांच ऑप्शन बताने होंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
Agniveer Army Agniveer Agniveer Bharti अन्य..
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 ( UP Board Result 2026, MP Board Result 2026, CBSE 2026 Result) देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।